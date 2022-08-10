ОК "Південь": ЗСУ знищили склад боєприпасів на Херсонщині

ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів в Новоалексіївці (Херсонська область) та командно-спостережний пункт БТГ 217-го парашутно-десантного полку ворога в районі села Максима Горького.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "За результатами роботи протягом бойового дня, в тому числі і ракетно-артилерійських підрозділів, підтверджено втрати ворога в кількості 35 рашистів, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, серед яких 1 танк Т-72 і 1 командно-штабна машина".

Деталі: Зазначається, що ЗСУ завдали сім авіаударів по росіянах, влучивши в п’ять осередків живої сили, озброєння та техніки противника в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах та в два опорні пункти в понад 40 км від Херсона.

В Берисловському районі ворог намагався проводити повітряну розвідку за допомогою БпЛА. "Орлан-10" був заземлений зенітно-ракетним підрозділом.

Протягом дня росіяни завдали два ракетні і три авіаудари по наших підрозділах. П’ять крилатих ракет типу "повітря - повітря" випущено по літаках Повітряних сил, але втрат нашої авіації немає.