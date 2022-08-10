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ОК "Юг": ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Херсонской области

Анастасия КалатурСреда, 10 августа 2022, 03:24
ОК Юг: ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Херсонской области
ФОТО: GETTY

ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Новоалексеевке (Херсонская область) и командно-наблюдательный пункт БТГ 217 парашютно-десантного полка врага в районе села Максима Горького.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "По результатам работы в течение боевого дня, в том числе и ракетно-артиллерийских подразделений, подтверждены потери врага в количестве 35 рашистов, 6 единиц бронированной и автомобильной техники, среди которых 1 танк Т-72 и 1 командно-штабная машина".

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Детали: Отмечается, что ВСУ нанесли семь авиаударов по россиянам, попав в пять очагов живой силы, вооружения и техники противника в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах и в два опорных пункта более чем в 40 км от Херсона.

В Берисловском районе враг пытался проводить воздушную разведку с помощью БПЛА. "Орлан-10" был заземлен зенитно-ракетным подразделением.

В течение дня россияне нанесли два ракетных и три авиаудара по нашим подразделениям. Пять крылатых ракет типа "воздух – воздух" выпущено по самолетам Воздушных сил, но потерь нашей авиации нет.

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Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
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