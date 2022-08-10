Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: кількість загиблих зросла до 13

Тут і далі фото з Telegram Валентина Резніченка

Вночі 10 серпня російські загарбники обстріляли Дніпропетровську область, у результаті чого 13 людей загинули та 11 дістали поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram

О 9:16 Резніченко повідомив, що кількість загиблих зросла з 11 до 13 – у лікарні Марганця померли двоє поранених під час нічного ворожого обстрілу.

Пряма мова голови ОВА: "На цю хвилину нічна російська атака по Нікопольському району забрала життя 13 мирних людей. 11 поранені, 5-ро з них у тяжкому стані".

Деталі: Ворог двічі обстріляв район з "Градів". Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Зокрема загарбники вдарили по Марганцю і Мирівській громаді.



У Марганці 12 людей загинули, 9 постраждали.

Лукашук уточнив, що у Марганець прилетіло близько 40 ворожих снарядів із РСЗВ – окупанти били по середмістю.

Внаслідок обстрілу сталося дві пожежі. У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень.



Вийшла з ладу лінія електропередач, у результаті чого кілька тисяч марганчан без світла. Наразі на місці працюють аварійні бригади електриків.

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У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка – її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Також постраждало подружжя – жінка з пораненнями у лікарні, її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується удома.

У селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони – близько тисячі людей залишилися без газу.