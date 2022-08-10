Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты ударили по Днепропетровщине: количество погибших возросло до 13

Ирина БалачукСреда, 10 августа 2022, 09:35
Оккупанты ударили по Днепропетровщине: количество погибших возросло до 13
Здесь и дальше фото из Telegram Валентина Резниченко

Ночью 10 августа российские захватчики обстреляли Днепропетровскую область, в результате чего 13 человек погибли и 11 получили ранения.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram

В 9:16 Резниченко сообщил, что количество погибших возросло с 11 до 13 – в больнице Марганца скончались двое раненых во время ночного вражеского обстрела.

Реклама:

Прямая речь главы ОВА: "На эту минуту ночная российская атака по Никопольскому району унесла жизни 13 мирных людей. 11 ранены, 5 из них в тяжелом состоянии".

 

Детали: Враг дважды обстрелял район из "Градов". Направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. В частности захватчики ударили по Марганцу и Мировской общине.

В Марганце 12 человек погибли, 9 пострадали.  

ВИДЕО ДНЯ

Лукашук уточнил, что в Марганец прилетело около 40 вражеских снарядов из РСЗО – оккупанты били по центру.

 

В результате обстрела произошло два пожара. В городе изуродовано более 20 многоэтажек, ЦНАП, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько админпомещений.

Вышла из строя линия электропередач, в результате чего несколько тысяч марганчан без света. В настоящее время на месте работают аварийные бригады электриков.

 

В Вышетарасовке Мировской общины погибла одна женщина – ее дом полностью разрушен вражеским снарядом. Также пострадали супруги – женщина с ранениями в больнице, ее состояние медики оценивают, как средней тяжести. Мужчина лечится дома.

 

В селе повреждены 11 частных домов и газопроводы – около тысячи человек остались без газа.

Темы: Днепропетровская областьНикопольвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Уничтожение Крымского моста – необходимая мера для освобождения Крыма – Марченко
Взрывы в Крыму: Воздушные силы ВСУ рассказали, какую технику хранили оккупанты в "Саках"
Взрывы в Крыму: в Новофедоровке ввели режим чрезвычайной ситуации
Украина планирует освободить Херсон до конца года – Марченко
Последние новости
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
Все новости...
Реклама: