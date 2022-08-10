Оккупанты ударили по Днепропетровщине: количество погибших возросло до 13

Здесь и дальше фото из Telegram Валентина Резниченко

Ночью 10 августа российские захватчики обстреляли Днепропетровскую область, в результате чего 13 человек погибли и 11 получили ранения.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram

В 9:16 Резниченко сообщил, что количество погибших возросло с 11 до 13 – в больнице Марганца скончались двое раненых во время ночного вражеского обстрела.

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Прямая речь главы ОВА: "На эту минуту ночная российская атака по Никопольскому району унесла жизни 13 мирных людей. 11 ранены, 5 из них в тяжелом состоянии".

Детали: Враг дважды обстрелял район из "Градов". Направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. В частности захватчики ударили по Марганцу и Мировской общине.

В Марганце 12 человек погибли, 9 пострадали.

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Лукашук уточнил, что в Марганец прилетело около 40 вражеских снарядов из РСЗО – оккупанты били по центру.

В результате обстрела произошло два пожара. В городе изуродовано более 20 многоэтажек, ЦНАП, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько админпомещений.

Вышла из строя линия электропередач, в результате чего несколько тысяч марганчан без света. В настоящее время на месте работают аварийные бригады электриков.

В Вышетарасовке Мировской общины погибла одна женщина – ее дом полностью разрушен вражеским снарядом. Также пострадали супруги – женщина с ранениями в больнице, ее состояние медики оценивают, как средней тяжести. Мужчина лечится дома.

В селе повреждены 11 частных домов и газопроводы – около тысячи человек остались без газа.