Окупанти вдарили по Миколаєву: поранені 3 людини, у тому числі підліток

Окупанти вночі обстріляли з РСЗВ "Смерч" Миколаїв, у результаті чого було пошкоджено 8 приватних будинків, поранення отримали 3 людей, включаючи 13-річну дівчинку.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова Сєнкевича: "Попередньо відомо, що поранення отримали троє осіб, серед них - 13-річна дівчинка".

Деталі: Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків, ще в одному сталася пожежа. Деякі будинки залишились без електроенергії.

Також на одному з підприємств від обстрілів понівечені склади та автобаза.

Що було раніше: З початку повномасштабного вторгнення у Миколаївській області російські окупанти знищили уже понад 9 тисяч цивільних об’єктів – зокрема, понад 300 навчальних закладів та понад сотню об’єктів промислових підприємств.