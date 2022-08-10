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Окупанти вдарили по Миколаєву: поранені 3 людини, у тому числі підліток

"Українська правда"Середа, 10 серпня 2022, 10:37
Окупанти вдарили по Миколаєву: поранені 3 людини, у тому числі підліток
Фото: ДСНС у Миколаївській області

Окупанти вночі обстріляли з РСЗВ "Смерч" Миколаїв, у результаті чого було пошкоджено 8 приватних будинків, поранення отримали 3 людей, включаючи 13-річну дівчинку.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова Сєнкевича: "Попередньо відомо, що поранення отримали троє осіб, серед них - 13-річна дівчинка".

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Деталі: Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків, ще в одному сталася пожежа. Деякі будинки залишились без електроенергії.

Також на одному з підприємств від обстрілів понівечені склади та автобаза.

Що було раніше: З початку повномасштабного вторгнення у Миколаївській області російські окупанти знищили уже понад 9 тисяч цивільних об’єктів – зокрема, понад 300 навчальних закладів та понад сотню об’єктів промислових підприємств.

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Теми: війнаМиколаївська область
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