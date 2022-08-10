Оккупанты ударили по Николаеву: ранены 3 человека, в том числе подросток

Оккупанты ночью обстреляли из РСЗО "Смерч" Николаев, в результате чего было повреждено 8 частных домов, ранения получили 3 человека, включая 13-летнюю девочку.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь Сенкевича: "Предварительно известно, что ранения получили три человека, среди них - 13-летняя девочка".

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Детали: В результате обстрела повреждены 8 частных домов, еще в одном произошел пожар. Некоторые дома остались без электроэнергии.

Также на одном из предприятий от обстрелов изуродованы склады и автобаза.

Что предшествовало: С начала полномасштабного вторжения в Николаевской области российские оккупанты уничтожили уже более 9 тысяч гражданских объектов – в частности, более 300 учебных заведений и более сотни объектов промышленных предприятий.