"Шах, мат, Слава Україні!": Зеленський привітав жіночу збірну з перемогою на Олімпіаді

Президент привітав жіночу збірну України з перемогою на шаховій Олімпіаді.

Джерело: Володимир Зеленський в Telegram

Деталі: Президент подякував жіночій збірній, яка вдруге в історії здобула "золото" на шаховій Олімпіаді, а також підняла прапор України на найвищій сходинці п'єдесталу.

Пряма мова: "Марія та Анна Музичук, Анна Ушеніна, Юлія Осьмак та Наталія Букса – уся країна пишається вашим результатом.

Синьо-жовтий буде в кожному куточку нашої країни. Без жодних гамбітів – не жертвуючи нічим в обмін на щось – ми повернемо кожну клітинку своєї землі.

Бо попри будь-які дебюти, блокади та пафосні погрози знищити нас у два ходи, всі вороги України рано чи пізно потрапляють у цугцванг – безпорадне становище, коли будь-який їхній хід призводить до програшу партії. Пішаки закінчаться. Офіцери будуть биті. Важких фігур не залишиться.

І голий король почує: Шах, Мат, Слава Україні!".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 9 серпня Україна вдруге в історії здобула "золото" на шаховій Олімпіаді у жіночому турнірі.