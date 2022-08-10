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"Шах, мат, Слава Україні!": Зеленський привітав жіночу збірну з перемогою на Олімпіаді

"Українська правда"Середа, 10 серпня 2022, 14:10
Переможці олімпіади з шахів, фото з телеграму зеленського

Президент привітав жіночу збірну України з перемогою на шаховій Олімпіаді. 

Джерело: Володимир Зеленський в Telegram

Деталі: Президент подякував жіночій збірній, яка вдруге в історії здобула "золото" на шаховій Олімпіаді, а також підняла прапор України на найвищій сходинці п'єдесталу.

Пряма мова: "Марія та Анна Музичук, Анна Ушеніна, Юлія Осьмак та Наталія Букса – уся країна пишається вашим результатом. 

Синьо-жовтий буде в кожному куточку нашої країни. Без жодних гамбітів – не жертвуючи нічим в обмін на щось – ми повернемо кожну клітинку своєї землі. 

Бо попри будь-які дебюти, блокади та пафосні погрози знищити нас у два ходи, всі вороги України рано чи пізно потрапляють у цугцванг – безпорадне становище, коли будь-який їхній хід призводить до програшу партії. Пішаки закінчаться. Офіцери будуть биті. Важких фігур не залишиться. 

І голий король почує: Шах, Мат, Слава Україні!".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 9 серпня Україна вдруге в історії здобула "золото" на шаховій Олімпіаді у жіночому турнірі.

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Теми: ЗеленськийпрезидентОлімпіада
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