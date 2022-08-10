"Шах, мат, Слава Украине!": Зеленский поздравил женскую сборную с победой на Олимпиаде

Президент поздравил женскую сборную Украины с победой на шахматной Олимпиаде.

Источник: Владимир Зеленский в Telegram

Детали: Президент поблагодарил женскую сборную, которая второй раз в истории сумела завоевала "золото" на шахматной Олимпиаде, а также подняла флаг Украины на церемонии награждения.

Прямая речь: "Мария и Анна Музычук, Анна Ушенина, Юлия Осьмак и Наталья Букса – вся страна гордится вашим результатом.

Сине-желтый будет в каждом уголке нашей страны. Без всяких гамбитов – не жертвуя ничем в обмен на что-то – мы вернем каждую клеточку своей земли.

Поскольку, несмотря на любые дебюты, блокады и пафосные угрозы уничтожить нас в два хода, все враги Украины рано или поздно попадают в цугцванг – беспомощное положение, когда любой их ход приводит к проигрышу партии. Пешки кончатся. Офицеры будут биты. Тяжелых фигур не останется.

И голый король услышит: Шах, Мат, Слава Украине!".

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Предыстория: 9 августа Украина второй раз в истории завоевала "золото" на шахматной Олимпиаде в женском турнире.