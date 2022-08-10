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G7 вимагає негайного повернути контроль над ЗАЕС Україні

"Європейська правда"Середа, 10 серпня 2022, 14:10
G7 вимагає негайного повернути контроль над ЗАЕС Україні
Фото Getty Images

Глави МЗС "Групи семи" (G7) оприлюднили заяву з приводу ситуації на Запорізькій атомній електростанції, у якій вимагають від Росії негайно повернути контроль над АЕС Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда"

"У цьому контексті ми вимагаємо, щоб Росія негайно повернула законному суверенному власнику, Україні, повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією, а також над усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для забезпечення їх безпечної та надійної експлуатації", – йдеться у заяві міністрів G7, опублікованій на сайті МЗС Німеччини у середу.

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Український персонал, який обслуговує Запорізьку АЕС, повинен мати можливість виконувати свої обов'язки без загроз та тиску, додали міністри.

"Саме триваючий контроль Росії над станцією становить загрозу для регіону", – йдеться у заяві.

Міністри заявили про підтримку зусиль генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо зміцнення ядерної безпеки в Україні.

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Вони підкреслили важливість сприяння експертній місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС для вирішення питань ядерної безпеки у спосіб, який "поважає повний суверенітет України над її територією та інфраструктурою".

"Співробітники МАГАТЕ повинні мати безпечний і безперешкодний доступ до всіх ядерних об’єктів в Україні та безпосередньо і без втручання спілкуватися з українським персоналом, відповідальним за експлуатацію цих об’єктів", – додається у заяві.

Нагадаємо, 6 серпня Євросоюз засудив ведення Росією військової діяльності з території довкола Запорізької АЕС.

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з главою Євроради Шарлем Мішелем закликав запровадити санкції проти атомної галузі та ядерного палива РФ на тлі обстрілів ЗАЕС.

9 серпня у МАГАТЕ заявили, що обстріл ЗАЕС завдав шкоди станції, але радіація в нормі.

Теми: G7ЗАЕС
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