Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

G7 вимагає негайного повернути контроль над ЗАЕС Україні

"Європейська правда"Середа, 10 серпня 2022, 14:10
Фото Getty Images

Глави МЗС "Групи семи" (G7) оприлюднили заяву з приводу ситуації на Запорізькій атомній електростанції, у якій вимагає від Росії негайно повернути контроль над АЕС Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда"

"У цьому контексті ми вимагаємо, щоб Росія негайно повернула законному суверенному власнику, Україні, повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією, а також над усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для забезпечення їх безпечної та надійної експлуатації", – йдеться у заяві міністрів G7, опублікованій на сайті МЗС Німеччини у середу.

Український персонал, який обслуговує Запорізьку АЕС, повинен мати можливість виконувати свої обов'язки без загроз та тиску, додали міністри.

"Саме триваючий контроль Росії над станцією становить загрозу для регіону", – йдеться у заяві.

Міністри заявили про підтримку зусиль генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо зміцнення ядерної безпеки в Україні.

Вони підкреслили важливість сприяння експертній місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС для вирішення питань ядерної безпеки у спосіб, який "поважає повний суверенітет України над її територією та інфраструктурою".

ВІДЕО ДНЯ

"Співробітники МАГАТЕ повинні мати безпечний і безперешкодний доступ до всіх ядерних об’єктів в Україні та безпосередньо і без втручання спілкуватися з українським персоналом, відповідальним за експлуатацію цих об’єктів", – додається у заяві.

Нагадаємо, 6 серпня Євросоюз засудив ведення Росією військової діяльності з території довкола Запорізької АЕС.

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з главою Євроради Шарлем Мішелем закликав запровадити санкції проти атомної галузі та ядерного палива РФ на тлі обстрілів ЗАЕС.

9 серпня у МАГАТЕ заявили, що обстріл ЗАЕС завдав шкоди станції, але радіація в нормі.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: G7ЗАЕС
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ВідеоЗеленський: Окупанти відчувають, що час тікати з Херсону

фотоРосія втратила на аеродромі в Криму 9 літаків – є супутникові знімки

Україна домовилася зі Швейцарією про представництво інтересів у Росії. Москва проти

В ЄС змінили правила щодо українських посвідчень водія для біженців

В Італії вперше судитимуть за "найманство" хлопця, який поїхав воювати на боці України

відеоЗ'явилося відео руйнувань обстріляного ЗСУ Каховського мосту

Усі новини...
G7
Посли G7 приїхали в Одесу: Росія має поважати "зернову угоду"
Посли G7 привітали призначення нового керівника САП
Посли G7: призначення керівника САП є критично важливим
Останні новини
01:00
Послу РФ не сподобалось, що Данія допоможе тренувати українських військових
00:37
фотоСумщина: росіяни за день випустили близько 200 мін та снарядів по громадах
23:58
Британія надасть Україні три додаткові РСЗВ і снаряди до них
23:55
Зеленський перед зустріччю партнерів у Данії: Що більше зброї, то ближче мир
23:50
Гендиректор МАГАТЕ розповість на Радбезі ООН про ситуацію на Запорізькій АЕС
23:44
Прем’єр Косова звинуватив Путіна в прагненні "нормалізувати війну" на Балканах
23:33
відеоВ окупованому Мелітополі сталися вибухи – ЗМІ
23:07
"Хотілося забрати всіх". Історія волонтера, який допомагає евакуюватися людям
23:06
У Франції не можуть приборкати масштабні лісові пожежі, не виключають підпал
22:56
ВідеоЗеленський: Окупанти відчувають, що час тікати з Херсону
Усі новини...