Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МАГАТЕ: Обстріл ЗАЕС завдав шкоди станції, але радіація в нормі

Ірина БалачукСереда, 10 серпня 2022, 11:39
МАГАТЕ: Обстріл ЗАЕС завдав шкоди станції, але радіація в нормі
Фото з сайту МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що Україна повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії, що російський обстріл 6 серпня поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС завдав певної шкоди, але радіація в нормі.

Джерело: заява Гроссі на сайті МАГАТЕ

Пряма мова Гроссі: "На основі інформації, наданої Україною, експерти МАГАТЕ оцінили відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці внаслідок суботнього інциденту".

Реклама:

Деталі: В МАГАТЕ зазначили, що російський обстріл 6 серпня пошкодив зовнішню систему електропостачання станції, стіни, дах і вікна в зоні сховища відпрацьованого ядерного палива і кабелі зв'язку, які є частиною його системи радіаційного контролю, що може вплинути на роботу трьох датчиків.  

Також отримав поранення український охоронець ЗАЕС. Але при цьому видимих ​​пошкоджень контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом чи захисного периметра об'єкта не було.

Водночас у МАГАТЕ підкреслили, що російські обстріли 5 та 6 серпня порушили практично всі сім незамінних компонентів ядерної безпеки на ЗАЕС – включно з тими, що стосуються фізичної цілісності атомної електростанції, функціонування систем безпеки та захисту, персоналу і зовнішніх джерел живлення.

ВІДЕО ДНЯ

Гроссі повторив, що серйозно стурбований ситуацією на ЗАЕС, і додав, що будь-які військові дії, які загрожують ядерній безпеці, повинні бути припинені.

Він також наголосив на необхідності якнайшвидшого прибуття на станцію експертної місії МАГАТЕ, щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою.

Передісторія:

  • 5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку.
  • Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.
  • 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар і влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Теми: ЗАЕСвійнаЗапорізька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
ЗАЕС
МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Головна загроза зараз – навколо ЗАЕС
В окупованому Енергодарі росіяни викрали ще одного працівника ЗАЕС – Енергоатом
На 4 енергоблоці ЗАЕС стався інцидент із витоком води з першого контура в другий
Останні новини
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
Усі новини...
Реклама: