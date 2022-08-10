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МАГАТЕ: Обстріл ЗАЕС завдав шкоди станції, але радіація в нормі

Ірина БалачукСереда, 10 серпня 2022, 11:39
Фото з сайту МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що Україна повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії, що російський обстріл 6 серпня поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС завдав певної шкоди, але радіація в нормі.

Джерело: заява Гроссі на сайті МАГАТЕ

Пряма мова Гроссі: "На основі інформації, наданої Україною, експерти МАГАТЕ оцінили відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці внаслідок суботнього інциденту".

Деталі: В МАГАТЕ зазначили, що російський обстріл 6 серпня пошкодив зовнішню систему електропостачання станції, стіни, дах і вікна в зоні сховища відпрацьованого ядерного палива і кабелі зв'язку, які є частиною його системи радіаційного контролю, що може вплинути на роботу трьох датчиків.  

Також отримав поранення український охоронець ЗАЕС. Але при цьому видимих ​​пошкоджень контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом чи захисного периметра об'єкта не було.

Водночас у МАГАТЕ підкреслили, що російські обстріли 5 та 6 серпня порушили практично всі сім незамінних компонентів ядерної безпеки на ЗАЕС – включно з тими, що стосуються фізичної цілісності атомної електростанції, функціонування систем безпеки та захисту, персоналу і зовнішніх джерел живлення.

Гроссі повторив, що серйозно стурбований ситуацією на ЗАЕС, і додав, що будь-які військові дії, які загрожують ядерній безпеці, повинні бути припинені.

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Він також наголосив на необхідності якнайшвидшого прибуття на станцію експертної місії МАГАТЕ, щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою.

Передісторія:

  • 5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку.
  • Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.
  • 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар і влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

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Теми: ЗАЕСвійнаЗапорізька область
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