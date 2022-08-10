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G7 требует немедленного вернуть контроль над ЗАЭС Украине

"Европейская правда"Среда, 10 августа 2022, 14:10
G7 требует немедленного вернуть контроль над ЗАЭС Украине
Фото Getty Images

Главы МИД "Группы семи" (G7) обнародовали заявление по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции, в которой требуют от России немедленно вернуть контроль над АЭС Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В этом контексте мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула законному суверенному собственнику, Украине, полный контроль над Запорожской атомной электростанцией, а также над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины для обеспечения их безопасной и надежной эксплуатации", – говорится в заявлении министров G7, опубликованном на сайте МИД Германии в среду.

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Украинский персонал, обслуживающий Запорожскую АЭС, должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления, добавили министры.

"Именно продолжающийся контроль России над станцией представляет угрозу для региона", – говорится в заявлении.

Министры заявили о поддержке усилий генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по укреплению ядерной безопасности в Украине.

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Они подчеркнули важность содействия экспертной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС для решения вопросов ядерной безопасности способом, который "уважает полный суверенитет Украины над ее территорией и инфраструктурой".

"Сотрудники МАГАТЭ должны иметь безопасный и беспрепятственный доступ ко всем ядерным объектам в Украине и напрямую и без вмешательства общаться с украинским персоналом, ответственным за эксплуатацию этих объектов", – добавляется в заявлении.

Напомним, 6 августа Евросоюз осудил ведение Россией военной деятельности с территории вокруг Запорожской АЭС.

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ввести санкции против атомной отрасли и ядерного топлива РФ на фоне обстрелов ЗАЭС.

9 августа в МАГАТЭ заявили, что обстрел ЗАЭС нанес ущерб станции, но радиация в норме.

Темы: G7ЗАЭС
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