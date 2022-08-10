Одеситка вивозила призовників за кордон під виглядом опікунів її сина, була затримана

Прикордонники та співробітники міграційної поліції Одещини викрили і затримали 29-річну одеситку, яка налагодила схему вивозу призовників за кордон, свої послуги вона оцінювала у $1500.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби України

Дослівно: "Щоб вивезти з України чоловіків призовного віку, жінка видавала їх за опікунів свого прийомного сина".

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Деталі: Для цього вона за $1500 виготовляла фіктивні документи та перевозила "ухилянтів" у супроводі 15-річного підлітка.

Під час останньої спроби переправити за кордон військовозобов’язаних, жінку було затримано прикордонниками Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками районного відділу поліції.

Що було раніше: В кінці липня Служба безпеки затримала киянина, який незаконно переправляв через державний кордон чоловіків, які підлягають під мобілізацію у військовий час. За даними оперативників, послугами ділка скористалися майже два десятки громадян.