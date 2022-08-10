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Одесситка вывозила призывников за границу под видом опекунов ее сына, была задержана

"Украинская правда"Среда, 10 августа 2022, 16:02
Фото: Госпогранслужба

Пограничники и сотрудники миграционной полиции Одесщины разоблачили и задержали 29-летнюю одесситку, которая наладила схему вывоза призывников за границу, свои услуги она оценивала в $1500.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

Дословно: "Чтобы вывезти из Украины мужчин призывного возраста, женщина выдавала их за опекунов своего приемного сына".

Детали: Для этого она за $1500 изготавливала фиктивные документы и перевозила "уклонистов" в сопровождении 15-летнего подростка.

Во время последней попытки переправить за границу военнообязанных, женщина была задержана пограничниками Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками районного отдела полиции.

Что предшествовало: В конце июля Служба безопасности задержала киевлянина, незаконно переправлявшего через государственную границу мужчин, которые подлежат под мобилизацию в военное время. По данным оперативников, услугами дельца воспользовались почти два десятка граждан. 

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Темы: границапризывУкраинавойна
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