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Російському "Антивоєнному комітету" не сподобалася ідея Зеленського про заборону віз для росіян

"Українська правда"Середа, 10 серпня 2022, 16:43
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Російський "Антивоєнний комітет", куди входять опозиційні політики Гаррі Каспаров, Михайло Ходорковський, Юлія Латиніна, Віктор Шендеровчи та інші виступив з заявою, у якій висловив незгоду з ідеєю президента Володимира Зеленського ввести "візову блокаду" для росіян, на їхню думку, це грає на руку Кремлю.

Джерело: сайт "Антивоєнного комітету"

Дослівно: "Антивоєнний комітет з повагою ставиться до емоцій українського суспільства, яке вже шість місяців стримує путінську агресію. Ми також розуміємо емоції людей у країнах-сусідах Росії, які можуть стати наступною мішенню.

Проте заклики запровадити візову блокаду для всіх російських громадян, включаючи тих, хто однозначно зайняв антивоєнну позицію і хто ризикує у результаті цього довгостроковим тюремним ув'язненням, мають сумні приклади в нещодавній європейській історії і однозначно грають на користь Кремлю".

Що було раніше: 8 серпня в інтерв'ю американському виданню The Washington Post президент Володимир Зеленський сказав, що єдиний спосіб відбити у Росії бажання захоплювати чужі території – це заборонити росіянам відвідувати західні країни.

Зеленський зауважив, що санкції, які вже накладені на Росію за розв'язану повномасштабну війну в Україні, є "слабкими" у порівнянні із закриттям кордонів для російських громадян хоча б на один рік і повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.

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Теми: війнавізиРосіяУкраїна
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