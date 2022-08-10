Российскому "Антивоенному комитету" не понравилась идея Зеленского о запрете виз для россиян

Российский "Антивоенный комитет", куда входят оппозиционные политики Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Юлия Латынина, Виктор Шендеровчи и другие выступил с заявлением, в котором выразил несогласие с идеей президента Владимира Зеленского ввести "визовую блокаду" для россиян, по их мнению, это играет на руку Кремлю.

Источник: сайт "Антивоенного комитета"

Дословно: "Антивоенный комитет с уважением относится к эмоциям украинского общества, уже шесть месяцев сдерживающего путинскую агрессию. Мы так же понимаем эмоции людей в странах-соседях России, которые могут стать следующей мишенью.

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Однако призывы ввести визовую блокаду для всех российских граждан, включая занявших однозначно антивоенную позицию и рискующих в результате этого долгосрочным тюремным заключением, имеют печальные примеры в недавней европейской истории и однозначно играют на пользу Кремлю".

Что предшествовало: 8 июля в интервью американскому изданию The Washington Post президент Владимир Зеленский сказал, что единственный способ отбить у России желание захватывать чужие территории – это запретить россиянам посещать западные страны.

Зеленский отметил, что санкции, уже наложенные на Россию за развязанную полномасштабную войну в Украине, "слабы" по сравнению с закрытием границ для российских граждан хотя бы на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.