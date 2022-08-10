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Британія ще не знає точної причини вибухів у Криму, але "це точно не недопалок"

"Європейська правда"Середа, 10 серпня 2022, 19:05

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав, що Лондон ще не з'ясував причини вчорашніх вибухів на російській авіабазі в Криму, але точно не вважає правдоподібними пояснення Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Воллес сказав у середу в коментарі BBC.

"Таке явно не буває від покинутого недопалка", – прокоментував глава британського Міноборони. Водночас він назвав "малоймовірною" версію про те, що ці вибухи могли бути результатом удару західними ракетами.

Хай там як, на думку Воллеса, російська військова авіабаза в Криму є цілком законною метою для українських військових.

Нагадаємо, у вівторок серія вибухів прогриміла на аеродромі в Новофедорівці, на заході Криму, поблизу популярних серед туристів морських курортів.

Міноборони України заявило, що "не може встановити причину займання в Новофедорівці". Міноборони Росії заявило, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів

The New York Times із посиланням на "високопоставленого українського військового" написало, що за вибухами на аеродромі в окупованому Криму нібито стоять українські сили.

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Нагадаємо, колишній спеціальний представник Держдепу США Курт Волкер вважає, що Україна повинна відвоювати всі окуповані Росією території, включно з Кримом.

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Теми: КримвійнаВелика Британія
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