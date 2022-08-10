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Британия еще не знает точной причины взрывов в Крыму, но "это точно не окурок"

"Европейская правда"Среда, 10 августа 2022, 19:05

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что Лондон еще не выяснил причины вчерашних взрывов на российской авиабазе в Крыму, но точно не считает правдоподобными объяснения России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Уоллес сказал в среду в комментарии BBC.

"Такое явно не бывает от заброшенного окурка", – прокомментировал глава британского Минобороны. В то же время, он назвал "маловероятной" версию о том, что эти взрывы могли быть результатом удара западными ракетами.

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Как бы там ни было, по мнению Уоллеса, российская военная авиабаза в Крыму является вполне законной целью для украинских военных.

Напомним, во вторник серия взрывов прогремела на аэродроме в Новофедоровке, на западе Крыма, вблизи популярных среди туристов морских курортов.

Минобороны Украины заявило, что "не может установить причину возгорания в Новофедоровке". Минобороны России заявило, что пожар на авиабазе "Саки" возник вследствие детонации нескольких авиационных снарядов.

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The New York Times со ссылкой на "высокопоставленного украинского военного" написало, что за взрывами на аэродроме в оккупированном Крыму якобы стоят украинские силы.

Напомним, бывший специальный представитель Госдепа США Курт Волкер считает, что Украина должна отвоевать все оккупированные Россией территории, включая Крым.

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Темы: КрымвойнаВеликобритания
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