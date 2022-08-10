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З'явилося відео руйнувань обстріляного ЗСУ Каховського мосту

Євген КізіловСереда, 10 серпня 2022, 19:08
скриншот

У мережі поширили відео пошкодженого Каховського мосту, по якому 10 серпня вдарили Збройні сили України.

Джерело: миколаївська обласна інтернет-газета "Новини N"

Деталі: У соцмережах опублікували відео, відзняте на мосту через дамбу Каховської ГЕС, яка перебуває під окупацією росіян. 10 серпня по ньому завдали удару ЗСУ. Українські військові кажуть, що міст тепер непридатний до використання.

На кадрах видно кілька отворів від ударів снарядів по дорожньому полотну.

Нагадаємо: Каховський міст був останньою транспортною артерією для окупантів. Тепер росіяни не можуть перевозити зброю та техніку через Дніпро на Херсонщині у достатній кількості.

Раніше ЗСУ вдало вивели з ладу ще два мости в цьому районі.

ВІДЕО ДНЯ

Окупанти захопили Каховську ГЕС на самому початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

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Теми: Херсонська областьдорогивійнаокупація
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