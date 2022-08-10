Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З'явилося відео руйнувань обстріляного ЗСУ Каховського мосту

Євген КізіловСереда, 10 серпня 2022, 19:08
З'явилося відео руйнувань обстріляного ЗСУ Каховського мосту
скриншот

У мережі поширили відео пошкодженого Каховського мосту, по якому 10 серпня вдарили Збройні сили України.

Джерело: миколаївська обласна інтернет-газета "Новини N"

Деталі: У соцмережах опублікували відео, відзняте на мосту через дамбу Каховської ГЕС, яка перебуває під окупацією росіян. 10 серпня по ньому завдали удару ЗСУ. Українські військові кажуть, що міст тепер непридатний до використання.

Реклама:

На кадрах видно кілька отворів від ударів снарядів по дорожньому полотну.

Нагадаємо: Каховський міст був останньою транспортною артерією для окупантів. Тепер росіяни не можуть перевозити зброю та техніку через Дніпро на Херсонщині у достатній кількості.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше ЗСУ вдало вивели з ладу ще два мости в цьому районі.

Окупанти захопили Каховську ГЕС на самому початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

Теми: Херсонська областьдорогивійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Український захисник збив російський штурмовик Су-25
Спроби росіян просунутися до Бахмуту, Соледару й Авдіївки не вдалися – Генштаб
Росіяни обстріляли з РСЗВ місто Бахмут: 6 загиблих і 3 поранених
Росіяни обстріляли Старий Салтів – двоє загиблих
Останні новини
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
Усі новини...
Реклама: