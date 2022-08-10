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Появилось видео разрушений обстрелянного ВСУ Каховского моста

Евгений КизиловСреда, 10 августа 2022, 19:08
Появилось видео разрушений обстрелянного ВСУ Каховского моста
скриншот

В сети распространили видео поврежденного Каховского моста, по которому 10 августа ударили Вооруженные силы Украины.

Источник: николаевская областная интернет-газета "Новости N"

Детали: В соцсетях опубликовали видео, отснятое на мосту через дамбу Каховской ГЭС, которая находится под оккупацией россиян. 10 августа по нему нанесли удар ВСУ. Украинские военные говорят, что мост теперь непригоден для использования.

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На кадрах видны несколько отверстий от ударов снарядов по дорожному полотну.

Напомним: Каховский мост был последней транспортной артерией для оккупантов. Теперь россияне не могут перевозить оружие и технику через Днепр в Херсонской области в достаточном количестве.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее ВСУ удачно вывели из строя еще два моста в этом районе.

Оккупанты захватили Каховскую ГЭС в самом начале полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Темы: Херсонская областьдорогивойнаоккупация
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