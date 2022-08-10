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У Маріуполі бунт через відсутність зарплат – Андрющенко

Євген КізіловСереда, 10 серпня 2022, 20:50
фото Getty Images

Працівники водоканалу в окупованому Росією Маріуполі не вийшли на роботу через невиплату зарплати.

Джерело: радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "В Маріуполі сьогодні бунт. Справжній. Міськводоканал не вийшов на роботу через невиплату заробітної плати. Взяли і не вийшли. Такий собі сюрприз окупантам, які не знають, що робити. Стріляти? Арештовувати? Розводять руками".

Деталі: За словами Андрющенка, 11 серпня робітники водоканалу анонсували продовження страйку.

 

Пряма мова: "Але найсмішніше, що Костянтин Іващенко (гауляйтер Маріуполя) до них не йде. От не йде і все. І всі ці куратори також. Тому що гроші на зарплату розійшлися по кишеням Іващенка, Іванова, Сабліна. А людям планували знов надати пайок. Але щось пішло не так".

Нагадаємо: Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня.

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Теми: Маріупольокупаціявійназарплати
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