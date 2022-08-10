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В Мариуполе бунт из-за отсутствия зарплат – Андрющенко

Евгений КизиловСреда, 10 августа 2022, 20:50
В Мариуполе бунт из-за отсутствия зарплат – Андрющенко
фото Getty Images

Работники водоканала в оккупированном Россией Мариуполе не вышли на работу из-за невыплаты зарплаты.

Источник: советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "В Мариуполе сегодня бунт. Настоящий. Горводоканал не вышел на работу из-за невыплаты заработной платы. Взяли и не вышли. Такой сюрприз оккупантам, которые не знают, что делать. Стрелять? Арестовывать? Разводят руками".

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Детали: По словам Андрющенко, 11 августа рабочие водоканала анонсировали продолжение забастовки.

 

Прямая речь: "Но самое смешное, что Иващенко (Константин, гауляйтер Мариуполя) к ним не идет. Вот не идет и все. И все эти кураторы тоже. Потому что деньги на зарплату разошлись по карманам Иващенко, Иванова, Саблина. А людям планировали снова предоставить паек. Но что-то пошло не так".

Напомним: Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта.

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Темы: Мариупольоккупациявойназарплаты
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