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Росіяни обстріляли Старий Салтів – двоє загиблих

Олена РощінаСереда, 10 серпня 2022, 21:33
Старий Салтів обстріляли, фото поліції

Російські військові 10 серпня обстріляли касетними боєприпасами Старий Салтів у Харківській області, внаслідок чого загинули дві людини.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: 10 серпня близько 12:00 ворог вкотре здійснив обстріли по деокупованих територіях неподалік від Вовчанська (Чугуївський район). Цього разу ворожий вогонь прийшовся на селище Старий Салтів, яке знаходиться під контролем України. 

Двоє людей загинули на місці від отриманих поранень.

Працівники відділу поліції №1 Чугуївського райуправління поліції встановили, що обстріл здійснювався касетними боєприпасами. 

"Російські окупанти навмисно цілили по житлових будинках", – переконані в поліції.

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За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. 

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

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Теми: Харківська областьвійна
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