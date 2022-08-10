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Росіяни обстріляли Старий Салтів – двоє загиблих

Олена РощінаСереда, 10 серпня 2022, 21:33
Росіяни обстріляли Старий Салтів – двоє загиблих
Старий Салтів обстріляли, фото поліції

Російські військові 10 серпня обстріляли касетними боєприпасами Старий Салтів у Харківській області, внаслідок чого загинули дві людини.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: 10 серпня близько 12:00 ворог вкотре здійснив обстріли по деокупованих територіях неподалік від Вовчанська (Чугуївський район). Цього разу ворожий вогонь прийшовся на селище Старий Салтів, яке знаходиться під контролем України. 

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Двоє людей загинули на місці від отриманих поранень.

Працівники відділу поліції №1 Чугуївського райуправління поліції встановили, що обстріл здійснювався касетними боєприпасами. 

"Російські окупанти навмисно цілили по житлових будинках", – переконані в поліції.

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За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. 

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Теми: Харківська областьвійна
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