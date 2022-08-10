Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли Старый Салтов – двое погибших

Елена РощинаСреда, 10 августа 2022, 21:33
Старый Салтов обстреляли, фото полиции

Российские военные 10 августа обстреляли кассетными боеприпасами Старый Салтов в Харьковской области, в результате чего погибли два человека.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: 10 августа около 12:00 враг в очередной раз совершил обстрелы по деоккупированным территориям неподалеку от Волчанска (Чугуевский район). На этот раз вражеский огонь пришелся на поселок Старый Салтов, который находится под контролем Украины.

Два человека погибли на месте от полученных ранений.

Сотрудники отдела полиции №1 Чугуевского райуправления полиции установили, что обстрел производился кассетными боеприпасами.

"Российские оккупанты намеренно целились по жилым домам", – убеждены в полиции.

ВИДЕО ДНЯ

По данному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Харьковская областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

На военном аэродроме, который Беларусь отдала РФ, слышны взрывы – СМИ

ВСУ уничтожили пункт управления вражеской армии – командование "Юг"

видеоЗеленский: Оккупанты чувствуют, что пора бежать из Херсона

фотоРоссия лишилась на аэродроме в Крыму 9 самолетов – есть спутниковые снимки

Украина договорилась со Швейцарией о представительстве интересов в РФ. Москва против

В ЕС изменили правила относительно украинских водительских удостоверений для беженцев

Все новости...
Харьковская область
Попытки россиян продвинуться к Бахмуту, Соледару и Авдеевке не удались – Генштаб
Во второй раз с начала августа в Харькове не было обстрелов – СМИ
Наступление россиян в сторону Авдеевки и Песков провалилось, горячо в Харьковской области – Генштаб
Последние новости
08:45
В Литве предложили лишать гражданства за поддержку агрессора
08:42
В Луганской области ВСУ отразили штурм врага по восьми направлениям, бои продолжаются - Гайдай
08:28
Глава МИД Латвии: поездки в Европу – не наследственное и божественное право россиян
08:20
По Никопольскому району – 120 прилетов "Градов": 2 погибших, 7 раненых
08:13
Украли даже презерватив: жители "ЛДНР" жалуются на мародерство оккупантов
07:56
фотоШвейцария пришлет Украине 100 тонн гуманитарной помощи
07:30
На Бахмутском направлении ВСУ заставили врага отступить с потерями – сводка
06:48
Резников: 24 февраля россияне пошли в атаку, не сформировав ударные группировки
06:10
Китай назвал США "главным виновником" войны в Украине
05:06
Россияне обстреляли Харьков, 4 прилета
Все новости...