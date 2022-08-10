Россияне обстреляли Старый Салтов – двое погибших

Российские военные 10 августа обстреляли кассетными боеприпасами Старый Салтов в Харьковской области, в результате чего погибли два человека.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: 10 августа около 12:00 враг в очередной раз совершил обстрелы по деоккупированным территориям неподалеку от Волчанска (Чугуевский район). На этот раз вражеский огонь пришелся на поселок Старый Салтов, который находится под контролем Украины.

Два человека погибли на месте от полученных ранений.

Сотрудники отдела полиции №1 Чугуевского райуправления полиции установили, что обстрел производился кассетными боеприпасами.

"Российские оккупанты намеренно целились по жилым домам", – убеждены в полиции.

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По данному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.