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Россияне обстреляли Старый Салтов – двое погибших

Елена РощинаСреда, 10 августа 2022, 21:33
Россияне обстреляли Старый Салтов – двое погибших
Старый Салтов обстреляли, фото полиции

Российские военные 10 августа обстреляли кассетными боеприпасами Старый Салтов в Харьковской области, в результате чего погибли два человека.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: 10 августа около 12:00 враг в очередной раз совершил обстрелы по деоккупированным территориям неподалеку от Волчанска (Чугуевский район). На этот раз вражеский огонь пришелся на поселок Старый Салтов, который находится под контролем Украины.

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Два человека погибли на месте от полученных ранений.

Сотрудники отдела полиции №1 Чугуевского райуправления полиции установили, что обстрел производился кассетными боеприпасами.

"Российские оккупанты намеренно целились по жилым домам", – убеждены в полиции.

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По данному факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Темы: Харьковская областьвойна
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