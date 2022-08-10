Росіяни обстріляли з РСЗВ місто Бахмут: 6 загиблих і 3 поранених

Російські війська у середу з реактивних систем залпового вогню обстріляли українське місто Бахмут, що на Донеччині. Щонайменше 6 загиблих і 3 поранених.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Деталі: За його інформацією, обстріли відбулися близько 11:40 і 14:00, удари знову прийшлися на житлові квартали. Били касетними боєприпасами.

Реклама:

За попередніми підрахунками, пошкоджено 12 будинків, у чотирьох із них зайнялися пожежі.

Кириленко нагадав, що Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на Донеччині і залишатися там небезпечно.

ВІДЕО ДНЯ

Він закликав мешканців міста терміново евакуюватися.

Що передувало: За даними Генштабу ЗСУ, у середу російські війська намагалися просунутися в районах населених пунктів Бахмут, Кодема, Спірне, Яковлівка та Соледар, але змушені були відійти, як і в напрмку Авдіївки та Пісків.