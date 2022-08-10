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Россияне обстреляли из РСЗО город Бахмут: 6 погибших и 3 раненых

Евгений КизиловСреда, 10 августа 2022, 21:51
Фото с места происшествия, источник: Telegram

Российские войска в среду из реактивных систем залпового огня обстреляли украинский город Бахмут на Донетчине. По меньшей мере 6 погибших и 3 раненых.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Детали: По его информации, обстрелы произошли около 11:40 и 14:00, удары снова пришлись на жилые кварталы.

По предварительным подсчетам, повреждены 12 домов, в четырех из них начались пожары.

Кириленко напомнил, что Бахмут остается одной из самых горячих точек в Донецкой области и оставаться там опасно.

Он призвал жителей города срочно эвакуироваться.

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Что предшествовало: По данным Генштаба ВСУ, в среду российские войска пытались продвинуться в районах населенных пунктов Бахмут, Кодема, Спорное, Яковлевка и Соледар, но вынуждены были отступить, как и в направлении Авдеевки и Песков.

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Темы: Бахмутжертвывойна
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