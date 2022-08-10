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В окупованому Мелітополі сталися вибухи – ЗМІ

Олена РощінаСереда, 10 серпня 2022, 23:33

В окупованому Мелітополі пролунали вибухи, росіяни перекрили вулицю Інтеркультурну у районі так званого МРЕВ, але запевняють місцевих мешканців, що спрацювала ППО.

Джерело: РИА Мелитополь

Деталі: Приблизно о 21:45 у Мелітополі пролунали два вибухи. Чули їх практично у всіх районах міста. Особливо гучно було в центрі, на вулиці Героїв України, на вул. Шмідта.

На відео видно перекриту вулицю Інтеркультурну.

Як повідомляють місцеві жителі, в районі ТЦ "Епіцентр" та фейкового МРЕВ ДІБДР окупанти перекрили дорогу.

Пропагандисти Кремля поспішають заспокоїти мелітопольців, переконуючи їх, що спрацювала система ППО, зазначає місцеве видання.

За даними "РІА Мелітополь", від розбитого МРЕВ валить густий дим. Щонайменше "кілька охоронців" убито.

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Теми: Мелітопольокупаціявійна
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