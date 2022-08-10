В оккупированном Мелитополе произошли взрывы – СМИ

В оккупированном Мелитополе прозвучали взрывы, россияне перекрыли улицу Интеркультурную в районе так называемого МРЭО, но уверяют местных жителей, что сработала ПВО.

Источник: РИА Мелитополь

Детали: Примерно в 21:45 в Мелитополе раздалось два взрыва. Слышали их практически во всех районах города. Особенно громко было в центре, по улице Героев Украины, на ул. Шмидта.

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На видео видна перекрытая улица Интеркультурная.

Как сообщают местные жители, в районе ТЦ "Эпицентр" и фейкового МРЭО ГИБДД оккупанты перекрыли дорогу.

Пропагандисты Кремля спешат успокоить мелитопольцев, убеждая их, что сработала система ПВО, отмечает местное издание.

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По данным "РИА Мелитополь", от разбитого МРЭО валит густой дым. Как минимум "несколько охранников" убиты.