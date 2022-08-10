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В оккупированном Мелитополе произошли взрывы – СМИ

Елена РощинаСреда, 10 августа 2022, 23:33

В оккупированном Мелитополе прозвучали взрывы, россияне перекрыли улицу Интеркультурную в районе так называемого МРЭО, но уверяют местных жителей, что сработала ПВО.

Источник: РИА Мелитополь

Детали: Примерно в 21:45 в Мелитополе раздалось два взрыва. Слышали их практически во всех районах города. Особенно громко было в центре, по улице Героев Украины, на ул. Шмидта. 

На видео видна перекрытая улица Интеркультурная. 

Как сообщают местные жители, в районе ТЦ "Эпицентр" и фейкового МРЭО ГИБДД оккупанты перекрыли дорогу. 

Пропагандисты Кремля спешат успокоить мелитопольцев, убеждая их, что сработала система ПВО, отмечает местное издание. 

По данным "РИА Мелитополь", от разбитого МРЭО валит густой дым. Как минимум "несколько охранников" убиты.

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Темы: Мелитопольоккупациявойна
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