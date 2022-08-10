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Гендиректор МАГАТЕ розповість на Радбезі ООН про ситуацію на Запорізькій АЕС

"Європейська правда"Середа, 10 серпня 2022, 23:50

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі підтвердив, що в четвер виступить на засіданні Ради Безпеки ООН щодо ситуації з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Гроссі, розміщену на сайті МАГАТЕ.

"Я вітаю можливість поінформувати Раду Безпеки Організації Об’єднаних Націй про надзвичайно серйозну ситуацію, перед якою постала одна з найбільших у світі атомних електростанцій, яка зараз перебуває в зоні активних бойових дій. Аварія на цьому заводі може загрожувати здоров’ю населення та навколишньому середовищу як в Україні, так і в сусідніх країнах, а також у віддалених країнах", – зазначив він.

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Зазначається, що генеральний директор МАГАТЕ розповість подробиці того, як обстріли ЗАЕС порушили практично всі компоненти ядерної безпеки. Також Гроссі розповість про підготовку місії організації на Запорізьку АЕС, яку він має намір очолити.

"Зараз, як ніколи, присутність МАГАТЕ на станції має першочергове значення, щоб допомогти зменшити небезпеку можливої ядерної катастрофи", – наголосив він.

Як стало відомо, Росія запросила на 11 серпня провести засідання Ради Безпеки ООН, брешучи про обстріли українськими військами Запорізької АЕС.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 6 серпня Євросоюз засудив ведення Росією військової діяльності з території довкола Запорізької АЕС.

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з главою Євроради Шарлем Мішелем закликав запровадити санкції проти атомної галузі та ядерного палива РФ. МЗС Молдови висловило стурбованість через ситуацію на Запорізькій АЕС і закликало допустити на станцію експертів МАГАТЕ.

9 серпня у МАГАТЕ заявили, що обстріл ЗАЕС завдав шкоди станції, але радіація в нормі.

Теми: ЗАЕСООНвійна
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