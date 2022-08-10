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Гендиректор МАГАТЭ расскажет на Совбезе ООН о ситуации на Запорожской АЭС

"Европейская правда"Среда, 10 августа 2022, 23:50

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что в четверг выступит на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Гросси, размещенное на сайте МАГАТЭ.

"Я приветствую возможность проинформировать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций о чрезвычайно серьезной ситуации, перед которой предстала одна из крупнейших в мире атомных электростанций, которая сейчас находится в зоне активных боевых действий. Авария на этом заводе может угрожать здоровью населения и окружающей среде как в Украине, так и в соседних странах, а также в отдаленных странах", – отметил он.

Отмечается, что генеральный директор МАГАТЭ расскажет подробности о том, как обстрелы ЗАЭС нарушили практически все компоненты ядерной безопасности. Также Гросси расскажет о подготовке миссии организации на Запорожскую АЭС, которую он намерен возглавить.

"Сейчас, как никогда, присутствие МАГАТЭ на станции имеет первостепенное значение, чтобы помочь снизить опасность возможной ядерной катастрофы", - подчеркнул он.

Как стало известно, Россия запросила на 11 августа провести заседание Совета Безопасности ООН, заявляя об обстрелах украинскими войсками Запорожской АЭС.

Напомним, 6 августа Евросоюз осудил ведение Россией военной деятельности с территории вокруг Запорожской АЭС.

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Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал ввести санкции против атомной отрасли и ядерного топлива РФ на фоне обстрелов ЗАЭС.

9 августа в МАГАТЭ заявили, что обстрел ЗАЭС нанес ущерб станции, но радиация в норме.

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Темы: ЗАЭСООНвойна
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