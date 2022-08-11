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Північна Корея заявила про "перемогу" над коронавірусом

Ольга Глущенко Четвер, 11 серпня 2022, 02:43
Північна Корея заявила про перемогу над коронавірусом
фото: Getty Images

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про "перемогу" в боротьбі з коронавірусом і наказав скасувати введені в травні протиепідемічні заходи.

Джерело: Reuters із посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї

Деталі: Північна Корея з 29 липня не повідомляла про нові підозри коронавірусу, оскільки, як стверджують міжнародні організації, у країні можливості тестування обмежені.

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Аналітики кажуть, що хоча авторитарна Північна північ використала пандемію для посилення соціального контролю, її заява про перемогу може стати прелюдією до відновлення торгівлі, якій перешкоджають блокування кордонів та інші обмеження.

Спостерігачі також заявили, що це може розчистити шлях для проведення Північною Кореєю випробувань ядерної зброї.

"Офіційна смертність Північної Кореї у кількості 74 людини є "безпрецедентним дивом" порівняно з іншими країнами", - повідомляє KCNA з посиланням на посадовця.

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Замість підтверджених випадків Північна Корея повідомила про кількість людей із симптомами лихоманки. Ці щоденні випадки досягли піку в понад 392 920 15 травня, що спонукало експертів у сфері охорони здоров’я попереджати про неминучу кризу.

Всесвітня організація охорони здоров’я поставила під сумнів заяви Північної Кореї, вказавши минулого місяця, що вважає, що ситуація погіршується, а не покращується на тлі відсутності незалежних даних.

Пхеньян оголосив про перемогу, незважаючи на відсутність жодної відомої програми вакцинації. Натомість країна каже, що покладалася на карантини, лікування в домашніх умовах та те, що Кім назвав "вигідною соціалістичною системою в корейському стилі".

Нагадаємо: У травні Північна Корея повідомила про перший випадок COVID-19.

Теми: Північна Кореякоронавірус
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