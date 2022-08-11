Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Північна Корея заявила про "перемогу" над коронавірусом

Ольга Глущенко Четвер, 11 серпня 2022, 02:43
фото: Getty Images

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про "перемогу" в боротьбі з коронавірусом і наказав скасувати введені в травні протиепідемічні заходи.

Джерело: Reuters із посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї

Деталі: Північна Корея з 29 липня не повідомляла про нові підозри коронавірусу, оскільки, як стверджують міжнародні організації, у країні можливості тестування обмежені.

Аналітики кажуть, що хоча авторитарна Північна північ використала пандемію для посилення соціального контролю, її заява про перемогу може стати прелюдією до відновлення торгівлі, якій перешкоджають блокування кордонів та інші обмеження.

Спостерігачі також заявили, що це може розчистити шлях для проведення Північною Кореєю випробувань ядерної зброї.

"Офіційна смертність Північної Кореї у кількості 74 людини є "безпрецедентним дивом" порівняно з іншими країнами", - повідомляє KCNA з посиланням на посадовця.

Замість підтверджених випадків Північна Корея повідомила про кількість людей із симптомами лихоманки. Ці щоденні випадки досягли піку в понад 392 920 15 травня, що спонукало експертів у сфері охорони здоров’я попереджати про неминучу кризу.

ВІДЕО ДНЯ

Всесвітня організація охорони здоров’я поставила під сумнів заяви Північної Кореї, вказавши минулого місяця, що вважає, що ситуація погіршується, а не покращується на тлі відсутності незалежних даних.

Пхеньян оголосив про перемогу, незважаючи на відсутність жодної відомої програми вакцинації. Натомість країна каже, що покладалася на карантини, лікування в домашніх умовах та те, що Кім назвав "вигідною соціалістичною системою в корейському стилі".

Нагадаємо: У травні Північна Корея повідомила про перший випадок COVID-19.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Північна Кореякоронавірус
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму

Міноборони Білорусі пояснило причину вибухів на військовому аеродромі

По Нікопольському району – 120 прильотів "Градів": 3 загиблих

На військовому аеродромі, який Білорусь віддала РФ, пролунали вибухи – ЗМІ

ЗСУ знищили пункт управління ворожої армії – командування "Південь"

ВідеоЗеленський: Окупанти відчувають, що час тікати з Херсону

Усі новини...
Північна Корея
CNN: Один з запусків ракет Північною Кореєю був "незвичайним"
Китай і Росія ветували посилення санкцій ООН проти Північної Кореї
США закликають проголосувати за нові санкції проти Північної Кореї
Останні новини
13:38
У Раді хочуть зобов’язати обмінники платити податок на прибуток авансом: скільки отримає бюджет
13:27
відео З'явилося відео вибуху на білоруському аеродромі, де була російська техніка
13:17
опитуванняЗустрічі, огляд у лікаря та шопінг: які плани українцям вдалося втілити влітку
13:16
Данія збільшить фінансову підтримку України на 110 млн євро
13:14
фотоНа Херсонщині впала опора ЛЕП, яка веде до Криму – ЗМІ
12:44
Ціни на нафту стабілізувались: МЕА підвищило прогноз зростання попиту
12:43
Повітряні сили збили два тактичних БПЛА і завдали 10 авіаударів по позиціях ворога
12:35
На Полтавщині стрілятимуть, але це буде навчання – голова ОВА
12:29
УЗ запустила мобільний додаток для продажу квитків
12:24
У Болгарії протестували проти можливого повернення до закупівлі газу у Росії
Усі новини...