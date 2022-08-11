Северная Корея заявила о "победе" над коронавирусом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о "победе" в борьбе с коронавирусом и приказал отменить введенные в мае противоэпидемические меры.

Источник: Reuters со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи

Детали: Северная Корея с 29 июля не сообщала о новых подозрениях коронавируса, поскольку, как утверждают международные организации, в стране возможности тестирования ограничены.

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Аналитики говорят, что хотя авторитарный Северный север использовал пандемию для усиления социального контроля, ее заявление о победе может стать прелюдией к возобновлению торговли, которой препятствуют блокирование границ и другие ограничения.

Наблюдатели также заявили, что это может расчистить путь для проведения Северной Кореей испытаний ядерного оружия.

"Официальная смертность Северной Кореи в количестве 74 человека является "беспрецедентным чудом" по сравнению с другими странами", - сообщает KCNA со ссылкой на должностное лицо.

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Вместо подтвержденных случаев Северная Корея сообщила о количестве людей с симптомами лихорадки. Эти ежедневные случаи достигли пика более 392 920 15 мая, что побудило экспертов в сфере здравоохранения предупреждать о неизбежном кризисе.

Всемирная организация здравоохранения подвергла сомнению заявления Северной Кореи, указав в прошлом месяце, что считает, что ситуация ухудшается, а не улучшается на фоне отсутствия независимых данных.

Пхеньян объявил о победе, несмотря на отсутствие ни одной известной программы вакцинации. В то же время страна говорит, что полагалась на карантины, лечение в домашних условиях и то, что Ким назвал "выгодной социалистической системой в корейском стиле".

Напомним: В мае Северная Корея сообщила о первом случае COVID-19.