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На військовому аеродромі, який Білорусь віддала РФ, пролунали вибухи – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 11 серпня 2022, 03:29
ілюстративне фото аеродрому "Зябровка", google

У районі аеродрому "Зябровка", який знаходиться неподалік білоруського міста Гомель, було чути вибухи і видно спалахи.

Джерело: Беларускі Гаюн

Деталі: За попередньою інформацією, за 10 хвилин було видно щонайменше 4 спалахи.

Інформацію про спалахи підтверджують відразу кілька джерел. За різними даними, починаючи з 00:30 було не менше 8 спалахів.

Беларускі Гаюн зазначає, що "раніше МО РБ повідомило про проведення навчань військ ППО та ВПС із бойовою стрільбою, чи пов'язані вони зі спалахами в районі "Зябровки" – невідомо".

Що передувало: 7 липня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що "Білорусь віддала аеродром "Зябровка" під контроль росіян".

"Аеродром "Зябровка" в Білорусі вже повністю контролюється росіянами. Наразі там облаштовується російська військова база. На території аеродрому перебуває ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер – М" та дивізіон С-400", – сказав він.

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Теми: Білорусьвибухаеродром
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