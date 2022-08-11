На військовому аеродромі, який Білорусь віддала РФ, пролунали вибухи – ЗМІ

У районі аеродрому "Зябровка", який знаходиться неподалік білоруського міста Гомель, було чути вибухи і видно спалахи.

Джерело: Беларускі Гаюн

Деталі: За попередньою інформацією, за 10 хвилин було видно щонайменше 4 спалахи.

Інформацію про спалахи підтверджують відразу кілька джерел. За різними даними, починаючи з 00:30 було не менше 8 спалахів.

Беларускі Гаюн зазначає, що "раніше МО РБ повідомило про проведення навчань військ ППО та ВПС із бойовою стрільбою, чи пов'язані вони зі спалахами в районі "Зябровки" – невідомо".

Що передувало: 7 липня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що "Білорусь віддала аеродром "Зябровка" під контроль росіян".

"Аеродром "Зябровка" в Білорусі вже повністю контролюється росіянами. Наразі там облаштовується російська військова база. На території аеродрому перебуває ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер – М" та дивізіон С-400", – сказав він.