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На военном аэродроме, который Беларусь отдала РФ, слышны взрывы – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 11 августа 2022, 03:29
иллюстративное фото аэродрома "Зябровка", google

В районе аэродрома "Зябровка", который находится недалеко от белорусского города Гомель, были слышны взрывы и видны вспышки.

Источник: Беларускі Гаюн

Детали: По предварительной информации, за 10 минут было видно, по меньшей мере, 4 вспышки.

Информацию о вспышках подтверждают сразу несколько источников. По разным данным, начиная с 00:30 было не менее 8 вспышек.

Беларускі Гаюн отмечает, что "ранее МО РБ сообщило о проведении учений войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой, связаны ли они со вспышками в районе "Зябровки" – неизвестно".

Что предшествовало: 7 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что "Беларусь отдала аэродром "Зябровка" под контроль россиян".

"Аэродром "Зябровка" в Беларуси уже полностью контролируется россиянами. Пока там обустраивается российская военная база. На территории аэродрома находится ракетный дивизион ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400", – сказал он.

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Темы: Беларусьвзрываэродром
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