На военном аэродроме, который Беларусь отдала РФ, слышны взрывы – СМИ
В районе аэродрома "Зябровка", который находится недалеко от белорусского города Гомель, были слышны взрывы и видны вспышки.
Источник: Беларускі Гаюн
Детали: По предварительной информации, за 10 минут было видно, по меньшей мере, 4 вспышки.
Информацию о вспышках подтверждают сразу несколько источников. По разным данным, начиная с 00:30 было не менее 8 вспышек.
Беларускі Гаюн отмечает, что "ранее МО РБ сообщило о проведении учений войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой, связаны ли они со вспышками в районе "Зябровки" – неизвестно".
Что предшествовало: 7 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что "Беларусь отдала аэродром "Зябровка" под контроль россиян".
"Аэродром "Зябровка" в Беларуси уже полностью контролируется россиянами. Пока там обустраивается российская военная база. На территории аэродрома находится ракетный дивизион ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400", – сказал он.