Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Еще в одной области РФ формируется добровольческий батальон – ISW

Ольга ГлущенкоЧетверг, 11 августа 2022, 04:57
Войска РФ, фото AFP/Getty Images

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что еще в одной области России – Орловской – формируется так называемый добровольческий батальон.

Источник: ISW

Детали: По сообщению института, украинские чиновники назвали нападение 9 августа на Крым началом контрнаступления Украины на юге, предполагая, что украинские военные ожидают интенсивных сражений в августе и сентябре, которые могут решить результат следующего этапа войны.

Аналитики утверждают, что "российские официальные лица остаются обеспокоенными по поводу атаки 9 августа на авиабазу Саки в оккупированном Россией Крыму, расположенную в 225 км по российским линиям, в результате которой было уничтожено, по меньшей мере, восемь российских самолетов и несколько зданий".

Спутниковые снимки подтвердили сообщение военно-воздушных сил Украины о том, что атака уничтожила, по меньшей мере, восемь российских самолетов, что противоречит заявлениям России о том, что взрывы не повредили ни один самолет и не были результатом атаки.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Российские официальные лица "остаются обеспокоенными по поводу атаки 9 августа на авиабазу Саки в оккупированном Россией Крыму".
  • Изменение планов Кремля свидетельствует о том, что оккупационные силы скорее всего перенесут дату референдумов об аннексии в оккупированной Украине. Из-за аннексии труднее представить какое-либо урегулирование войны путем переговоров на любых условиях, которые могли бы принять Украина или Запад, демонстрируя, что Кремль принципиально не воспринимает прекращение войны на любых условиях, кроме капитуляции Украины.
  • Как сообщается, в последние недели Иран начал тренировать российские силы на иранских системах БПЛА, демонстрируя углубление военного сотрудничества между Ираном и Россией.
  • Российские войска вели наземные атаки к западу от Изюма.
  • Оккупанты продолжали ограниченные наземные наступления к северо-востоку и западу от Бахмута и, вероятно, добились незначительных успехов в этих районах.
  • Российские войска добились незначительных успехов северо-западнее города Донецка и продолжают попытки продвинуться северо-западнее нынешних плацдармов в окрестностях города Донецка.
  • Захватчики провели многочисленные безуспешные наступательные операции к северу и северо-востоку от города Харькова.
  • Российские войска провели неудачную боевую разведку на северо-западе Херсонской области.
  • Сообщается, что в Орловской области России формируется добровольческий батальон.

Напомним: Аналитики Института изучения войны назвали четыре области в России, в которых формируют добровольческие батальоны для войны в Украине – Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: война
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Спровоцированная авария на ЗАЭС будет по сути применением Россией ядерного оружия – Зеленский

фотоСтоличная адвокат продавала "липовые" справки мужчинам для выезда за границу

Эстония закрывает въезд россиянам с действующими шенгенскими визами, с некоторыми исключениями

видео Появилось видео взрыва на белорусском аэродроме, где была российская техника

Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма

Минобороны Беларуси объяснило причину взрывов на военном аэродроме

Все новости...
война
Резников: 24 февраля россияне пошли в атаку, не сформировав ударные группировки
Китай назвал США "главным виновником" войны в Украине
Министр обороны Резников: Россия использует тактику мясорубки. У нас нет ресурса засыпать телами территории
Последние новости
15:36
Нужно ли дополнительно давать детям витамин D – объясняет Минздрав
15:24
Обязательная эвакуация будет не только с Донетчины – Верещук
15:21
В МИДе объяснили, как реагируют на российские обстрелы из Беларуси
15:06
Спровоцированная авария на ЗАЭС будет по сути применением Россией ядерного оружия – Зеленский
15:01
Латвийский PrivatBank передает свои активы Industra Bank
14:54
Обязательная эвакуация предполагает расселение людей – Верещук
14:51
Еврокомиссия: государства-члены сами принимают решения по визам россиян, исходя из угроз безопасности
14:49
Последствия может ощутить весь мир: в НАН призвали остановить ядерный терроризм РФ
14:40
Правительство обязало "Нафтогаз" формировать запасы газа, покупая ресурс у украинских добывателей
14:29
Отопительного сезона в оккупированном Мариуполе не будет – мэр
Все новости...