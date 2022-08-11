Еще в одной области РФ формируется добровольческий батальон – ISW
Институт изучения войны (ISW) сообщает, что еще в одной области России – Орловской – формируется так называемый добровольческий батальон.
Источник: ISW
Детали: По сообщению института, украинские чиновники назвали нападение 9 августа на Крым началом контрнаступления Украины на юге, предполагая, что украинские военные ожидают интенсивных сражений в августе и сентябре, которые могут решить результат следующего этапа войны.
Аналитики утверждают, что "российские официальные лица остаются обеспокоенными по поводу атаки 9 августа на авиабазу Саки в оккупированном Россией Крыму, расположенную в 225 км по российским линиям, в результате которой было уничтожено, по меньшей мере, восемь российских самолетов и несколько зданий".
Спутниковые снимки подтвердили сообщение военно-воздушных сил Украины о том, что атака уничтожила, по меньшей мере, восемь российских самолетов, что противоречит заявлениям России о том, что взрывы не повредили ни один самолет и не были результатом атаки.
Ключевые выводы аналитиков ISW:
- Российские официальные лица "остаются обеспокоенными по поводу атаки 9 августа на авиабазу Саки в оккупированном Россией Крыму".
- Изменение планов Кремля свидетельствует о том, что оккупационные силы скорее всего перенесут дату референдумов об аннексии в оккупированной Украине. Из-за аннексии труднее представить какое-либо урегулирование войны путем переговоров на любых условиях, которые могли бы принять Украина или Запад, демонстрируя, что Кремль принципиально не воспринимает прекращение войны на любых условиях, кроме капитуляции Украины.
- Как сообщается, в последние недели Иран начал тренировать российские силы на иранских системах БПЛА, демонстрируя углубление военного сотрудничества между Ираном и Россией.
- Российские войска вели наземные атаки к западу от Изюма.
- Оккупанты продолжали ограниченные наземные наступления к северо-востоку и западу от Бахмута и, вероятно, добились незначительных успехов в этих районах.
- Российские войска добились незначительных успехов северо-западнее города Донецка и продолжают попытки продвинуться северо-западнее нынешних плацдармов в окрестностях города Донецка.
- Захватчики провели многочисленные безуспешные наступательные операции к северу и северо-востоку от города Харькова.
- Российские войска провели неудачную боевую разведку на северо-западе Херсонской области.
- Сообщается, что в Орловской области России формируется добровольческий батальон.
Напомним: Аналитики Института изучения войны назвали четыре области в России, в которых формируют добровольческие батальоны для войны в Украине – Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская.