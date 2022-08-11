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Вкрали навіть презерватив: мешканці "ЛДНР" скаржаться на мародерство окупантів

Євген КізіловЧетвер, 11 серпня 2022, 08:13
Вкрали навіть презерватив: мешканці ЛДНР скаржаться на мародерство окупантів
Getty Images

Жителі так званих "ЛНР" та "ДНР" скаржаться до російської прокуратури, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого російські солдати безжально грабують та руйнують їхні будинки.

Джерело: розслідування Bellingcat та The Insider

Деталі: У розпорядженні The Insider і Bellingcat опинився архів скарг до військової прокуратури Росії, з яких можна дізнатися про мародерство російських солдатів у так званих "ЛНР" та "ДНР".

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Наприклад, в одному зі звернень говориться, що в окупованому 2014 року селі Любовка російський танк вибив ворота, зніс паркан і заїхав у гараж, пошкодивши машини господарів. Після цього будинок пограбували.

Пряма мова: "Вкрали запчастин та інструментів на 200 тисяч рублів, аж до того, що вони вкрали дрібні гроші з машини та презерватив… Скажіть, це люди?..

Вони ховаються за нашими спинами, вони прийшли нас захищати чи грабувати і вбивати? Повторюю, мої батьки жили 8 років, на території "ДНР", такого звірства не бачили… це Zахисники?"

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В іншому листі автор скаржиться, що в селі Бараниківки на Луганщині, теж окупованому ще в 2014 році, "банда мародерів", що представилася офіцерами та солдатами "ЛНР", пограбувала житлові будинки і об'єкти інфраструктури.

Пряма мова: "Банда мародерів зайшла до нашого села після 8 березня і зухвало пограбувала школу, дитячий садок, аптеку, три магазини, фермерів і, зламавши замки, зайняла два будинки...

Банда налічувала близько 20 осіб. Жили вони в моєму будинку два тижні, а потім вивезли все майно, навіть іграшки та ношені речі. В цей час вони грабували весь район. 15 машин награбованого вивозилося у невідомому напрямку. Ця банда була з автоматами на військовій машині "Урал" з літерою V на борту та написом "ФОКС". Видно було, що це були професійні мародери, бо не гребували нічим. У селах вибивали двері в будинках, льохах і вибирали все звідти: картопля, морква, телевізори. Вигрібали все, що бачили та змогли вивезти. Практично у всіх фермерів району викрадено понад 30 машин. Грабували зерно, бензин, солярку...

Це свавілля тривало до кінця березня. В цей час не було жодного зв'язку. Мародери знали про це і не шкодували нікого, погрожували сусідам, які робили їм зауваження. Мешканці району вважають, що до "ЛНР" прийшла бандитська влада".

Нагадаємо: У 2014 році Росія окупувала частину Донецької та Луганської області України та назвала ці території "народними республіками". 24 лютого російська армія вже повномасштабно вторглася в Україну з наміром розширити межі "ЛДНР" до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей і, взагалі, знищити Україну як незалежну державу.

Теми: ОРДЛОмародерствоарміяРосія
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