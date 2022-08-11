Украли даже презерватив: жители "ЛДНР" жалуются на мародерство оккупантов

Жители так называемых "ЛНР" и "ДНР" жалуются в российскую прокуратуру, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля российские солдаты безжалостно грабят и рушат их дома.

Источник: расследование Bellingcat и The Insider

Детали: В распоряжении The Insider и Bellingcat оказался архив жалоб в военную прокуратуру России, из которых можно узнать о мародерстве российских солдат в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

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Например, в одном из обращений говорится, что в оккупированном в 2014 году селе Любовка российский танк выбил ворота, снес забор и заехал в гараж, повредив машины хозяев. После этого дом разграбили.

Прямая речь: "Украли запчастей и инструментов на 200 тысяч рублей, вплоть до того, что они украли мелочь из машины и презерватив… Скажите, это люди?..

Они прячутся за спинами нашими, они пришли нас защищать или грабить и убивать? Повторяю, мои родители жили 8 лет, на территории "ДНР", такого зверства не видели… это Zащитники?"

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В другом письме автор жалуется, что в селе Бараниковки в Луганской области, тоже оккупированном еще в 2014 году, "банда мародеров", представившаяся офицерами и солдатами "ЛНР", разграбила жилые дома и объекты инфраструктуры.

Прямая речь: "Банда мародеров зашла в наше село после 8 марта и дерзко ограбила школу, детский сад, аптеку, три магазина, фермеров и, вскрыв замки, заняла два дома…

Банда насчитывала около 20 человек. Жили они в моем доме две недели, а затем вывезли все имущество, даже игрушки и ношенные вещи. В это время они грабили весь район. 15 машин награбленного вывозилось в неизвестном направлении. Эта банда была с автоматами на военной машине "Урал" с буквой V на борту и надписью "ФОКС". Видно было, что это были профессиональные мародёры, потому что не гнушались ничем. В сёлах выбивали двери в домах, погребах и выбирали всё оттуда: картофель, морковь, телевизоры. Выгребали всё, что видели и смогли увезти. Практически у всех фермеров района угнано больше 30 машин. Грабили зерно, бензин, солярку…

Этот беспредел длился по конец марта. В это время не было никакой связи. Мародеры знали об этом и не жалели никого, угрожали соседям, которые делали им замечания. Жители района считают, что в "ЛНР" пришла бандитская власть".

Напомним: В 2014 году Россия оккупировала часть Донецкой и Луганской области Украины и назвала эти территории "народными республиками". 24 февраля российская армия уже полномасштабно вторглась в Украину с намерением расширить пределы "ЛДНР" до административных границ Донецкой и Луганской областей и, вообще, уничтожить Украину как независимое государство.