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Військовий "Амазон": Резніков розказав про задачі "Агенції оборонних закупівель" і кадрові рішення

"Українська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 11:28
Військовий Амазон: Резніков розказав про задачі Агенції оборонних закупівель і кадрові рішення
Фото: УП

Міністр оборони Олексій Резніков хотів би, щоб новостворена "Агенція оборонних закупівель" згодом перетворилась на своєрідний військовий "Амазон", він також розказав про першопричини створення Агенції і чи впливав голова ОП Андрій Єрмак на кадрові рішення.

Джерело: інтерв’ю Олексія Резнікова УП

Пряма мова Резнікова: "В мене моя амбіція, щоб це агентство має бути не просто спецекспортером, а це має бути в ідеалі такий військовий "Амазон". Коли хтось звертається за потребою, а хтось робить пропозицію. Це моя мрія, щоб там були всі відомі виробники в світі, окрім російських, звісно, тих, яким ми довіряємо, вони були там напряму в реєстрі і мали можливість без посередників нам постачати напряму".

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Деталі: Резніков пообіцяв, що "перший контракт, який буде на агенції, це буде якийсь зрозумілий, з абсолютно відомою публічною компанією". При цьому він не захотів розкривати деталей.

Резніков пояснив, що однією з причин створення Агенції була необхідність зробити закупівлі прозорими, виключити корупційну складову. Бо комерсанти, каже очільник оборонного відомства, так і не зрозумівши, що в Україні йде війна, прагнули мати свою вигоду, а не привезти зброю.

Крім того, міністр оборони переконує, що на його рішення щодо призначення керівника Агенції Дениса Шарапова, колишнього бізнес-партнера Андрія Єрмака, голова ОПУ не впливав.

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Пряма мова Резнікова: "На мене в принципі не можна впливати. Навіть при тому, що ми особисто знайомі з Андрієм Борисовичем, але на мене ніхто не впливає у прийнятті кадрових рішень".  

Деталі: Резніков підкреслив, що відповідно до домовленостей з президентом Володимиром Зеленським, команду він формує самостійно. Він додав, що Шарапова на посаду йому "погоджували три тижні".

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Теми: РезніковвійнаУкраїнаЗбройні сили
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