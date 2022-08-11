Военный "Амазон": Резников рассказал о задачах "Агентства оборонных закупок" и кадровых решениях

Министр обороны Алексей Резников хотел бы, чтобы вновь "Агентство оборонных закупок" впоследствии превратилось в своеобразный военный "Амазон", он также рассказал о первопричинах создания Агентства и влиял ли глава ОП Андрей Ермак на кадровые решения.

Источник: интервью Алексея Резникова УП

Прямая речь Резникова: "У меня моя амбиция, чтобы это агентство должно быть не просто спецэкспортером, а это должен быть в идеале такой военный "Амазон". Когда кто-то обращается за необходимостью, а кто-то делает предложение. Это моя мечта, чтобы там были все известные производители в мире, кроме российских, конечно, тех, которым мы доверяем, они были там напрямую в реестре и имели возможность без посредников нам поставлять напрямую".

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Детали: Резников пообещал, что "первый контракт, который будет на агентстве, это будет какой-то понятный с абсолютно известной публичной компанией". При этом он не захотел раскрывать детали.

Резников объяснил, что одной из причин создания Агентства была необходимость сделать закупки прозрачными, исключить коррупционную составляющую. Потому что коммерсанты, говорит глава оборонного ведомства, так и не поняв, что в Украине идет война, стремились извлечь свою выгоду, а не привезти оружие.

Кроме того, министр обороны убеждает, что на его решение о назначении руководителя Агентства Дениса Шарапова, бывшего бизнес-партнера Андрея Ермака, глава ОПУ не влиял.

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Прямая речь Резникова: "На меня в принципе нельзя влиять. Даже при том, что мы лично знакомы с Андреем Борисовичем, но на меня никто не влияет на принятие кадровых решений".

Детали: Резников подчеркнул, что согласно договоренностям с президентом Владимиром Зеленским, команду он формирует самостоятельно. Он добавил, что Шарапова на должность ему "согласовывали три недели".

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