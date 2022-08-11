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У Копенгагені стартує оборонна конференція північноєвропейських союзників з підтримки України

"Європейська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 11:41

Понад 20 країн 11 серпня беруть участь у конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені. 

Про це повідомив "Укрінформ", пише "Європейська правда".

"Ми очікуємо на дуже хорошу конференцію сьогодні. Я радий вітати двох своїх колег і добрих друзів – секретаря з питань оборони (Великої Британії) Бена Воллеса та міністра Олексія Резнікова. Ми разом з 23 нашими колегами подивимося на те, які ми можемо знайти шляхи для посилення нашої допомоги Україні", - заявив перед початком конференції їх господар, міністр оборони Данії Мортен Бодсков.

Делегації представлені главами оборонних відомств, заступниками або іншими високопосадовими представниками.

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні зазначив, що 11 серпня в Копенгагені починає роботу конференція на рівні міністрів оборони держав-партнерів України, на якій обговорюватиметься подальша підтримка України, зокрема зброєю. 

Нагадаємо, напередодні міноборони Данії оголосило про приєднання до очолюваної Великою Британією ініціативи з навчання українських військових.

Програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва.

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Теми: Даніязброя
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