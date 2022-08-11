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В Копенгагене стартует оборонная конференция североевропейских союзников по поддержке Украины

"Европейская правда"Четверг, 11 августа 2022, 11:41

Более 20 стран 11 августа принимают участие в конференции североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны в Копенгагене.

Об этом сообщил "Укринформ", пишет "Европейская правда".

"Мы ожидаем очень хорошую конференцию сегодня. Я рад приветствовать двух своих коллег и хороших друзей – секретаря по вопросам обороны (Великобритании) Бена Уоллеса и министра Алексея Резникова. Мы вместе с 23 нашими коллегами посмотрим на то, какие мы можем найти пути для усиления нашей помощи Украине", - заявил перед началом конференции министр обороны Дании Мортен Бодсков.

Делегации представлены главами оборонных ведомств, их заместителями или другими высокопоставленными представителями.

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении отметил, что 11 августа в Копенгагене начинает работу конференция на уровне министров обороны государств-партнеров Украины, на которой будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины, в частности, оружием.

Напомним, накануне минобороны Дании объявило о присоединении к возглавляемой Великобританией инициативе по обучению украинских военных.

Программу подготовки украинских военных на британской территории Владимиру Зеленскому предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время июньского визита в Киев.

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Темы: Данияоружие
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