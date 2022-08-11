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Окупанти проводять нові обшуки в активістів Криму

Олена РощінаЧетвер, 11 серпня 2022, 11:51
Фото з Facebook Крымская солидарность

11 серпня в окупованому Росією Криму відбуваються обшуки у активістів у місті Джанкой та Джанкойському районі.

Джерело: "Кримська солідарність"

Деталі: Відомо про як мінімум шість обшуків у Джанкойському районі Криму.

Російські окупанти провели обшуки у журналіста "Кримської солідарності" Вілена Темер'янова (селище Вільне) та активіста Енвера Кроша (село Ближнєгородське).

Після обшуків їх повезли у невідомому напрямку. Біля будинку Кроша російські силовики забороняли зйомку. Прийшли окупанти і в дім матері Темер'янова.

Також пройшли обшуки у кримських татар Сеітяї Аббозова (місто Джанкой) та Мурата Мустафаєва (село Мирнівка). Їх після обшуків також забрали.

Крім того, окупанти прийшли до будинку Едема Бекірова (село Озерне) та в домівку Ріната Алієва (село Тимофіївка). Вже відомо, що Бекірова також забрали силовики.

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Теми: Кримкримські татариобшукиокупація
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