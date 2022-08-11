Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты проводят новые обыски у активистов Крыма

Елена РощинаЧетверг, 11 августа 2022, 11:51
Оккупанты проводят новые обыски у активистов Крыма
Фото из Facebook Крымская солидарность

11 августа в оккупированном Россией Крыму проходят обыски у активистов в городе Джанкой и Джанкойском районе. 

Источник: "Крымская солидарность"

Детали: Известно о как минимум шести обысках в Джанкойском района Крыма.

Реклама:

Российские оккупанты провели обыски у журналиста "Крымской солидарности" Вилена Темерьянова (поселок Вольное) и активиста Энвера Кроша (село Ближнегородское). 

После обысков их увезли в неизвестном направлении. Возле дома Кроша российские силовики запрещали съемку. Пришли оккупанты и в дом матери Темерьянова.

Также прошли обыски у крымских татар Сеитяи Аббозова (город Джанкой) и Мурата Мустафаева (село Мирновка). Их после обысков также увезли.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, оккупанты пришли в дом Эдема Бекирова (село Озерное) и в дом Рината Алиева (село Тимофеевка). Уже известно, что Бекирова также увезли силовики.

Темы: Крымкрымские татарыобыскиоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Крым
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Спутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: