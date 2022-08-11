Оккупанты проводят новые обыски у активистов Крыма

11 августа в оккупированном Россией Крыму проходят обыски у активистов в городе Джанкой и Джанкойском районе.

Источник: "Крымская солидарность"

Детали: Известно о как минимум шести обысках в Джанкойском района Крыма.

Реклама:

Российские оккупанты провели обыски у журналиста "Крымской солидарности" Вилена Темерьянова (поселок Вольное) и активиста Энвера Кроша (село Ближнегородское).

После обысков их увезли в неизвестном направлении. Возле дома Кроша российские силовики запрещали съемку. Пришли оккупанты и в дом матери Темерьянова.

Также прошли обыски у крымских татар Сеитяи Аббозова (город Джанкой) и Мурата Мустафаева (село Мирновка). Их после обысков также увезли.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, оккупанты пришли в дом Эдема Бекирова (село Озерное) и в дом Рината Алиева (село Тимофеевка). Уже известно, что Бекирова также увезли силовики.