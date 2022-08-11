Щоб зупинити війну, треба швидко зруйнувати економіку Росії – Єрмак
Четвер, 11 серпня 2022, 12:12
Російську економіку необхідно зруйнувати у короткі терміни, щоб зупинити війну в Україні.
Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram
Пряма мова Єрмака: "Необхідно ввести газове ембарго і посилити обмеження щодо експорту російської нафти. Потрібно зруйнувати російську економіку в короткі терміни, щоб зупинити війну".
Деталі: За словами керівника ОП, нафтове ембарго ЄС суттєво зашкодить економіці Росії вже наступного року, але газове ембарго було б фатальним для РФ.
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