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Щоб зупинити війну, треба швидко зруйнувати економіку Росії – Єрмак

Ірина БалачукЧетвер, 11 серпня 2022, 12:12
Щоб зупинити війну, треба швидко зруйнувати економіку Росії – Єрмак
Андрій Єрмак. Фото ОПУ

Російську економіку необхідно зруйнувати у короткі терміни, щоб зупинити війну в Україні.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Необхідно ввести газове ембарго і посилити обмеження щодо експорту російської нафти. Потрібно зруйнувати російську економіку в короткі терміни, щоб зупинити війну". 

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інфографіка з Telegram Єрмака 

Деталі: За словами керівника ОП, нафтове ембарго ЄС суттєво зашкодить економіці Росії вже наступного року, але газове ембарго було б фатальним для РФ.

Теми: Офіс президентаАндрій ЄрмаквійнаРосія
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