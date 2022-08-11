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Чтобы остановить войну, нужно быстро разрушить экономику России – Ермак

Ирина БалачукЧетверг, 11 августа 2022, 12:12
Андрей Ермак. Фото ОПУ

Российскую экономику нужно разрушить в короткие сроки, чтобы остановить войну в Украине.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Необходимо ввести газовое эмбарго и усилить ограничения относительно экспорта российской нефти. Нужно разрушить российскую экономику в короткие сроки, чтобы остановить войну". 

 
ИНФОГРАФИКА из TELEGRAM ЕРМАКА 

Детали: По словам руководителя ОП, нефтяное эмбарго ЕС существенно навредит экономике России уже в следующем году, но газовое эмбарго было бы роковым для РФ.

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Темы: Офис президентаАндрей ЕрмаквойнаРосcия
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