Окупанти хочуть влаштувати "судилище" в Маріуполі на День незалежності – мер

Мер Маріуполя Вадим Бойченко каже, що російські загарбники готують у Маріуполі псевдосуд над українськими військовополоненими на 24 серпня.

Джерело: Бойченко на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 11 серпня

Пряма мова: "Нашу перлину (камерна філармонія –ред.), де відбувалися виключно культурні події, перетворюють на місце "вистави" під назвою судилище над нашими військовополоненими, яких, на жаль, дуже багато в тюрмах, які окупанти створили навколо Маріуполя.

Більше 10 тисяч знаходяться в тюрмах, з них багато військових. І вони хочуть десь на наше свято, День незалежності, зробити свій шабаш у Маріуполі".

Деталі: За даними мера, окупанти готують цю ганебну подію на 24 сеопня, але розглядають і інші дати.

Стосовно ймовірних причин Бойченко зазначив, що очевидно, через відсутність перемог РФ на фронті, щоб показати хоч якісь "досягнення" - перемогу над полоненими.

Водночас такі дії - це військовий злочин, наголосив мер. Тому що існувала домовленість із представниками Червоного Хреста і ООН, що полонені, які склали зброю, будуть їхати виключно в бік України, тобто їх не мають судити.

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Водночас загарбники перекреслили досягнуті домовленості.

Друга мета окупантів, на думку Бойченка, - налякати інших героїв, які сьогодні боронять українську державу.

Що передувало: 6 серпня Маріупольська міська рада повідомила, що на сцені філармонії у місті окупанти почали монтувати тюремні клітки для того, аби у вересні провести псевдосуд над українськими військовополоненими.