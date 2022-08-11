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Оккупанты хотят устроить "судилище" в Мариуполе на День независимости – мэр

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 августа 2022, 12:21
ФОТО: МАРИУПОЛЬСКИЙ ГОРСОВЕ

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорит, что российские захватчики готовят в Мариуполе псевдосуд над украинскими военнопленными на 24 августа.

Источник: Бойченко на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ" 11  августа 

Прямая речь: "Нашу жемчужину (камерная филармония – ред.), где происходили исключительно культурные события, превращают в место "спектакля" под названием судилище над нашими военнопленными, которых, к сожалению, очень много в тюрьмах, которые оккупанты создали вокруг Мариуполя.

Более 10 тысяч находятся в тюрьмах, из них много военных. И они хотят на наш праздник, День независимости, устроить свой шабаш в Мариуполе".

Детали: По данным мэра, оккупанты готовят это постыдное событие на 24 сеопня, но рассматривают и другие даты.

По поводу вероятных причин Бойченко отметил, что очевидно, из-за отсутствия побед РФ на фронте, чтобы показать хоть какие-то "достижения" - победу над пленными.

В то же время такие действия – это военное преступление, подчеркнул мэр. Потому что существовала договоренность с представителями Красного Креста и ООН, что сложившие оружие пленные будут ехать исключительно в сторону Украины, то есть их не должны судить.

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В то же время захватчики перечеркнули достигнутые договоренности.

Вторая цель оккупантов, по мнению Бойченко, - напугать других героев, которые сегодня защищают украинское государство.

Что предшествовало: 6 августа Мариупольский городской совет сообщил, что на сцене филармонии в городе оккупанты начали монтировать тюремные клетки для того, чтобы в сентябре провести псевдосуд над украинскими военнопленными.

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Темы: Мариуполь
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