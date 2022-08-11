Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Обов'язкова евакуація передбачає розселення людей – Верещук

Четвер, 11 серпня 2022, 14:54
Ірина Верещук, фото Офісу президента

Людям, яких евакуйовують із небезпечного регіону, надаватимуть безкоштовне житло та соціальний захист.

Джерело: віцепрем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу, "Укрінформ"

Пряма мова: "Обов'язкова евакуація передбачає розселення людей. Держава бере на себе повністю витрати по забезпеченню житлом. Тобто люди приїдуть та абсолютно безкоштовно будуть розселені. Ніхто з них грошей за це брати не буде і точно нікого не буде виселяти. 

Якщо ми вже організували евакуаційний потяг і людина сіла, то має знати, що її чекають, зустрінуть на пероні, завезуть, і вона буде проживати у прийнятних умовах".

Деталі: Верещук запевнила, що особисто їздила та перевіряла, які умови створюють для внутрішньо переміщених осіб.

"Ми дозволили регіонам проводити ремонтні роботи, в тому числі капітальний ремонт, реконструкцію, закупівлі товарів та послуг, щоб допомогти реконструювати житлові приміщення, або навіть нежитлові перевести у житлові під ВПО. Ми зробили все, щоб спокійно зараз забезпечити житлом безкоштовним наших внутрішніх переселенців", - сказала вона.

Верещук також зазначила, що поки що обов'язкова евакуація здійснюється лише з Донецької області, але згодом її можуть поширити на інші регіони, де ситуація погіршується чи погіршиться з настанням опалювального сезону. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У Донецькій області через обстріли й військові дії пошкоджена цивільна інфраструктура. У регіоні давно немає газопостачання, а в багатьох населених пунктах – і водопостачання.
  • 29 липня Кабінет міністрів створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області. Його очолила Верещук.
  • Вивезення людей із Донецької області стартувало 2 серпня. Евакуація жителів неокупованих районів регіону передбачається до початку опалювального сезону.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: евакуаціяДонецька областьВерещук
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський просить не розповідати про плани ЗСУ: Не час для марнославства

98% українців вірять у перемогу, 91% підтримують Зеленського – опитування

фотоПутін послав Медведєва в Україну, і той приїхав

Кулеба відповів Шольцу: Це війна не тільки Путіна, росіяни переважно її підтримують

США підтримують створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС

Міністр оборони Британії: Путін навряд чи зможе захопити Україну

Усі новини...
евакуація
Обов’язкова евакуація буде не лише з Донеччини – Верещук
УЗ призначила евакуаційний потяг на 11 серпня
Чубаров порадив "мирним" окупантам тікати з Криму
Останні новини
01:08
Обстріли Сумщини: ворог знищив поле пшениці і пошкодив будинки
00:37
Amnesty International не збирала даних у "фільтраційних таборах" – заява
23:48
Вучич заговорив про плани Косова "ліквідувати" сербів на своїй території
23:23
Зеленський просить не розповідати про плани ЗСУ: Не час для марнославства
23:20
У фінському Тампере закрився проєкт "Дім України" через конфлікт двох організацій
23:04
Зеленський: Тільки повний відхід росіян з ЗАЕС відновить атомну безпеку для Європи
23:03
У черзі на відновлення – більше 700 будівель. Як волонтери допомагають відбудовувати Чернігів
22:50
Швеція не виключає, що може виробляти зброю для України
22:38
98% українців вірять у перемогу, 91% підтримують Зеленського – опитування
22:16
Економічні новини 11 серпня: повернення McDonald’s, нафтове ембарго забере обвалить російський видобуток
Усі новини...