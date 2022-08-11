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Обов'язкова евакуація передбачає розселення людей – Верещук

Четвер, 11 серпня 2022, 14:54
Обов'язкова евакуація передбачає розселення людей – Верещук
Ірина Верещук, фото Офісу президента

Людям, яких евакуйовують із небезпечного регіону, надаватимуть безкоштовне житло та соціальний захист.

Джерело: віцепрем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу, "Укрінформ"

Пряма мова: "Обов'язкова евакуація передбачає розселення людей. Держава бере на себе повністю витрати по забезпеченню житлом. Тобто люди приїдуть та абсолютно безкоштовно будуть розселені. Ніхто з них грошей за це брати не буде і точно нікого не буде виселяти. 

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Якщо ми вже організували евакуаційний потяг і людина сіла, то має знати, що її чекають, зустрінуть на пероні, завезуть, і вона буде проживати у прийнятних умовах".

Деталі: Верещук запевнила, що особисто їздила та перевіряла, які умови створюють для внутрішньо переміщених осіб.

"Ми дозволили регіонам проводити ремонтні роботи, в тому числі капітальний ремонт, реконструкцію, закупівлі товарів та послуг, щоб допомогти реконструювати житлові приміщення, або навіть нежитлові перевести у житлові під ВПО. Ми зробили все, щоб спокійно зараз забезпечити житлом безкоштовним наших внутрішніх переселенців", - сказала вона.

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Верещук також зазначила, що поки що обов'язкова евакуація здійснюється лише з Донецької області, але згодом її можуть поширити на інші регіони, де ситуація погіршується чи погіршиться з настанням опалювального сезону. 

Передісторія:

  • У Донецькій області через обстріли й військові дії пошкоджена цивільна інфраструктура. У регіоні давно немає газопостачання, а в багатьох населених пунктах – і водопостачання.
  • 29 липня Кабінет міністрів створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області. Його очолила Верещук.
  • Вивезення людей із Донецької області стартувало 2 серпня. Евакуація жителів неокупованих районів регіону передбачається до початку опалювального сезону.

Теми: евакуаціяДонецька областьВерещук
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