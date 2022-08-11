Обов'язкова евакуація передбачає розселення людей – Верещук
Людям, яких евакуйовують із небезпечного регіону, надаватимуть безкоштовне житло та соціальний захист.
Джерело: віцепрем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу, "Укрінформ"
Пряма мова: "Обов'язкова евакуація передбачає розселення людей. Держава бере на себе повністю витрати по забезпеченню житлом. Тобто люди приїдуть та абсолютно безкоштовно будуть розселені. Ніхто з них грошей за це брати не буде і точно нікого не буде виселяти.
Якщо ми вже організували евакуаційний потяг і людина сіла, то має знати, що її чекають, зустрінуть на пероні, завезуть, і вона буде проживати у прийнятних умовах".
Деталі: Верещук запевнила, що особисто їздила та перевіряла, які умови створюють для внутрішньо переміщених осіб.
"Ми дозволили регіонам проводити ремонтні роботи, в тому числі капітальний ремонт, реконструкцію, закупівлі товарів та послуг, щоб допомогти реконструювати житлові приміщення, або навіть нежитлові перевести у житлові під ВПО. Ми зробили все, щоб спокійно зараз забезпечити житлом безкоштовним наших внутрішніх переселенців", - сказала вона.
Верещук також зазначила, що поки що обов'язкова евакуація здійснюється лише з Донецької області, але згодом її можуть поширити на інші регіони, де ситуація погіршується чи погіршиться з настанням опалювального сезону.
Передісторія:
- У Донецькій області через обстріли й військові дії пошкоджена цивільна інфраструктура. У регіоні давно немає газопостачання, а в багатьох населених пунктах – і водопостачання.
- 29 липня Кабінет міністрів створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області. Його очолила Верещук.
- Вивезення людей із Донецької області стартувало 2 серпня. Евакуація жителів неокупованих районів регіону передбачається до початку опалювального сезону.