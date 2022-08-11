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Обов’язкова евакуація буде не лише з Донеччини – Верещук

"Українська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 15:24
Обов’язкова евакуація буде не лише з Донеччини – Верещук
Евакуація з Донеччини, голова Донецької ОВА в телеграм

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук прогнозує поширення вимоги щодо евакуації з Донеччини на інші регіони України.

Джерело: Верещук на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 11 серпня

Пряма мова: "Обов'язкова евакуація з Донецької області здійснюється вперше, і вона поки що єдина. Але наші прогнози і наш аналіз вказує на те, що вона триватиме і в інших регіонах. Ми бачимо зараз погіршення ситуації. А з початком осінньо-зимового опалювального періоду точно погіршиться (ситуація - ред.), а надання тепла через тепломережі буде значно ускладнене".

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Деталі: За її словами, цілями ворожих атак можуть бути об'єкти тепленергетики. Зокрема, частина міст і селищ у Запорізькій, Херсонській, Харківській областях може залишитись без опалення та електроенергії.

Передісторія: 

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Теми: ВерещукевакуаціяДонецька область
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