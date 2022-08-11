Обов’язкова евакуація буде не лише з Донеччини – Верещук

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук прогнозує поширення вимоги щодо евакуації з Донеччини на інші регіони України.

Джерело: Верещук на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 11 серпня

Пряма мова: "Обов'язкова евакуація з Донецької області здійснюється вперше, і вона поки що єдина. Але наші прогнози і наш аналіз вказує на те, що вона триватиме і в інших регіонах. Ми бачимо зараз погіршення ситуації. А з початком осінньо-зимового опалювального періоду точно погіршиться (ситуація - ред.), а надання тепла через тепломережі буде значно ускладнене".

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Деталі: За її словами, цілями ворожих атак можуть бути об'єкти тепленергетики. Зокрема, частина міст і селищ у Запорізькій, Херсонській, Харківській областях може залишитись без опалення та електроенергії.

Передісторія:

В кінці липня уряд запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Очільник Луганської ОВА повідомив, що в окупованому Сєвєродонецьку немає ні води, ні електроенергії, через що перезимувати там буде неможливо.

Гайдай також повідомив, що влада не може евакуювати людей з Луганської області, виїхати можна лише самостійно.