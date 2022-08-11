Обязательная эвакуация предполагает расселение людей – Верещук
Людям, которых эвакуируют из опасного региона, будут предоставлять бесплатное жилье и социальную защиту.
Источник: вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге, "Укринформ"
Прямая речь: "Обязательная эвакуация предполагает расселение людей. Государство берет на себя полностью расходы по обеспечению жильем. То есть люди приедут и совершенно бесплатно будут расселены. Никто с них денег за это брать не будет и точно никого не будет выселять.
Если мы уже организовали эвакуационный поезд и человек сел, то должен знать, что его ждут, встретят на перроне, отвезут, и он будет проживать в приемлемых условиях".
Детали: Верещук заверила, что лично ездила и проверяла, какие условия создают для внутренне перемещенных лиц.
"Мы разрешили регионам проводить ремонтные работы, в том числе капитальный ремонт, реконструкцию, закупки товаров и услуг, чтобы помочь реконструировать жилые помещения или даже нежилые перевести в жилые под ВПЛ. Мы сделали все, чтобы спокойно сейчас обеспечить бесплатным жильем наших внутренних переселенцев", - сказала она.
Верещук также отметила, что пока обязательная эвакуация осуществляется только из Донецкой области, но позже она может быть расширена на другие регионы, где ситуация ухудшается или ухудшится с наступлением отопительного сезона.
Предыстория:
- В Донецкой области из-за обстрелов и военных действий повреждена гражданская инфраструктура. В регионе давно нет газоснабжения, а во многих населенных пунктах – и водоснабжения.
- 29 июля Кабинет министров создал Координационный штаб для организации эвакуации из Донецкой области. Его возглавила Верещук.
- Вывоз людей из Донецкой области стартовал 2 августа. Эвакуация жителей неоккупированных районов региона предполагается до начала отопительного сезона.