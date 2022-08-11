Обязательная эвакуация предполагает расселение людей – Верещук

Людям, которых эвакуируют из опасного региона, будут предоставлять бесплатное жилье и социальную защиту.

Источник: вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге, "Укринформ"

Прямая речь: "Обязательная эвакуация предполагает расселение людей. Государство берет на себя полностью расходы по обеспечению жильем. То есть люди приедут и совершенно бесплатно будут расселены. Никто с них денег за это брать не будет и точно никого не будет выселять.

Если мы уже организовали эвакуационный поезд и человек сел, то должен знать, что его ждут, встретят на перроне, отвезут, и он будет проживать в приемлемых условиях".

Детали: Верещук заверила, что лично ездила и проверяла, какие условия создают для внутренне перемещенных лиц.

"Мы разрешили регионам проводить ремонтные работы, в том числе капитальный ремонт, реконструкцию, закупки товаров и услуг, чтобы помочь реконструировать жилые помещения или даже нежилые перевести в жилые под ВПЛ. Мы сделали все, чтобы спокойно сейчас обеспечить бесплатным жильем наших внутренних переселенцев", - сказала она.

Верещук также отметила, что пока обязательная эвакуация осуществляется только из Донецкой области, но позже она может быть расширена на другие регионы, где ситуация ухудшается или ухудшится с наступлением отопительного сезона.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: