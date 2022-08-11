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Кулеба: російські туристи не мають вештатися за кордоном, поки їхня країна веде криваву війну

"Європейська правда"Четвер, 11 серпня 2022, 15:51

Ініціатива України щодо обмеження можливості для громадян Росії відвідувати Європу набирає обертів у ЄС.

Про це заявив під час онлайн-брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Латвія вже припинила видачу віз. Фінляндія та Естонія підтримали такі плани. Невдовзі тему обговорять на рівні Євросоюзу", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що Україна не сприймає аргумент про те, що нібито такий крок обмежить можливість виїзду для тих росіян, які не підтримують путінський режим.

"Для людей, яких переслідують, завжди залишиться можливість політичного притулку. А от російські туристи в футболках СССР, літерами Z та всі інші подібні їм не мають вештатися іноземними пляжами, пам’ятками, магазинами, ресторанами, допоки їхня країна веде криваву загарбницьку війну в Європі", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, через тиждень в Естонії набуде чинності рішення, за яким у країну не пускатимуть росіян із виданими Естонією шенгенськими візами за кількома винятками.

Міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського Союзу Чехії Ян Ліпавський в середу підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії, яку раніше запропонували деякі країни ЄС.

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Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін також виступає за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

У Єврокомісії заявили, що готові йти далі у справі запровадження нових санкцій проти РФ, але це компетенція держав-членів.

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Теми: туризмРосія
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